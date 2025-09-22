मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    नई जीएसटी दरें: होंडा सिटी, अमेज, एलिवेट की कीमतों में 1.20 लाख रुपये तक की कमी

    जीएसटी 2.0: भारत सरकार ने 4 सितंबर, 2025 को जीएसटी दरों में कमी की घोषणा की और नई जीएसटी दरें आज से लागू हो गई हैं। सरकार की घोषणा के बाद, होंडा कार्स इंडिया लिमिटेड (एचसीआईएल) ने आज भारत में उपलब्ध अपनी कारों की संशोधित कीमतों की घोषणा की।

    By Navodit Saktawat
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Mon, 22 Sep 2025 05:21:59 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 22 Sep 2025 05:41:22 PM (IST)
    नई जीएसटी दरें: होंडा सिटी, अमेज, एलिवेट की कीमतों में 1.20 लाख रुपये तक की कमी
    होंडा सिटी, होंडा अमेज और होंडा एलिवेट।

    जीएसटी दरों में बदलाव सितंबर 2025: भारत सरकार ने 4 सितंबर, 2025 को जीएसटी दरों में कमी की घोषणा की, और नई जीएसटी दरें आज से लागू हो गई हैं। सरकार द्वारा घोषणा के बाद, होंडा कार्स इंडिया लिमिटेड (एचसीआईएल) ने आज भारत में पेश की जाने वाली अपनी कारों की संशोधित कीमतों की घोषणा की। वर्तमान में, ब्रांड कुल 3 कारें पेश करता है- होंडा सिटी, होंडा अमेज और होंडा एलिवेट।

    होंडा द्वारा पेश किए गए इन सभी मॉडलों को जीएसटी 2.0 के लागू होने के बाद 1.20 लाख रुपये तक का मूल्य लाभ मिला है। होंडा सिटी नई जीएसटी दरें अपनी शुरुआत के बाद से ही होंडा सिटी देश में सबसे पसंदीदा सेडान में से एक रही है। होंडा की लोकप्रिय सेडान को विभिन्न वेरिएंट पर 41,790 रुपये से 57,500 रुपये के बीच मूल्य लाभ मिला है। आप नीचे दी गई तालिका में वेरिएंट-वार मूल्य लाभ देख सकते हैं।

    होंडा अमेज नई जीएसटी कीमतें होंडा अमेज भारत में ब्रांड द्वारा पेश की जाने वाली एक कॉम्पैक्ट सेडान है, और यह अपने सेगमेंट में एक लोकप्रिय विकल्प भी रही है। होंडा अमेज को ब्रांड के मॉडल लाइनअप में सबसे अधिक लाभ मिला है, और कॉम्पैक्ट सेडान पर मूल्य लाभ 65,100 रुपये से 1.20 लाख रुपये के बीच है।

    आप नीचे दी गई तालिका में वेरिएंट-वार लाभ देख सकते हैं। होंडा एलिवेट नई जीएसटी दरें होंडा एलिवेट भारत में ब्रांड द्वारा पेश की जाने वाली एकमात्र एसयूवी है। जीएसटी 2.0 के लागू होने के बाद, भारत में होंडा एलिवेट की कीमतें अब 10.99 लाख रुपये से शुरू होती हैं। होंडा एलिवेट पर दिए जाने वाले वेरिएंट-वार मूल्य लाभ इस प्रकार हैं:

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.