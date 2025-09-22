नई जीएसटी दरें: होंडा सिटी, अमेज, एलिवेट की कीमतों में 1.20 लाख रुपये तक की कमी

जीएसटी दरों में बदलाव सितंबर 2025: भारत सरकार ने 4 सितंबर, 2025 को जीएसटी दरों में कमी की घोषणा की, और नई जीएसटी दरें आज से लागू हो गई हैं। सरकार द्वारा घोषणा के बाद, होंडा कार्स इंडिया लिमिटेड (एचसीआईएल) ने आज भारत में पेश की जाने वाली अपनी कारों की संशोधित कीमतों की घोषणा की। वर्तमान में, ब्रांड कुल 3 कारें पेश करता है- होंडा सिटी, होंडा अमेज और होंडा एलिवेट।

होंडा द्वारा पेश किए गए इन सभी मॉडलों को जीएसटी 2.0 के लागू होने के बाद 1.20 लाख रुपये तक का मूल्य लाभ मिला है। होंडा सिटी नई जीएसटी दरें अपनी शुरुआत के बाद से ही होंडा सिटी देश में सबसे पसंदीदा सेडान में से एक रही है। होंडा की लोकप्रिय सेडान को विभिन्न वेरिएंट पर 41,790 रुपये से 57,500 रुपये के बीच मूल्य लाभ मिला है। आप नीचे दी गई तालिका में वेरिएंट-वार मूल्य लाभ देख सकते हैं।