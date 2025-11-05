घर बैठे फ्री में बदलेगा आधार का पता, सरकार ने दी छूट; जानें स्टेप-बाय-स्टेप पूरा प्रोसेस

डिजिटल डेस्क। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने आधार कार्डधारकों के लिए ऑनलाइन आधार एड्रेस अपडेट (Aadhaar Address Update) की सुविधा को और सरल बना दिया है। UIDAI का कहना है कि इससे देशभर में डिजिटल सेवाओं के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा।

इस सुविधा के तहत लोग घर बैठे मुफ्त में अपना पता अपडेट कर सकते हैं। यह सुविधा 14 जुलाई 2026 तक फ्री रहेगी। हालांकि, नाम, जन्मतिथि या बायोमेट्रिक विवरण (जैसे फिंगरप्रिंट, आइरिस स्कैन या फेस फोटो) में बदलाव के लिए नागरिकों को आधार सेवा केंद्र जाना जरूरी रहेगा।

स्टेप-बाय-स्टेप ऐसे करें आधार एड्रेस अपडेट

UIDAI की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं।

‘Document Update’ विकल्प पर क्लिक करें।

‘Submit’ पर क्लिक करने के बाद अपना आधार नंबर दर्ज करें।

रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए OTP से वेरिफिकेशन करें।

अब ‘Address Update’ चुनें और तय करें कि आप डॉक्यूमेंट के जरिए अपडेट करेंगे या परिवार के मुखिया के आधार से।

आवश्यक जानकारी भरें और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपलोड करें।

प्रक्रिया पूरी होने के बाद एक्नॉलेजमेंट रिसीट डाउनलोड या सेव करें।

यह रिसीट 14 अंकों का URN (Update Request Number) देती है, जिससे आप UIDAI वेबसाइट पर जाकर अपडेट स्टेटस चेक कर सकते हैं। पता वेरिफिकेशन प्रक्रिया में लगभग 30 दिन लग सकते हैं।

बाकी आधार अपडेट पर लगेगी फीस

UIDAI ने बताया कि नाम, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर और बायोमेट्रिक अपडेट जैसे बदलाव केवल आधार सेवा केंद्रों पर ही किए जा सकते हैं। इन अपडेट के लिए 75 से 125 रुपये तक का शुल्क निर्धारित किया गया है।

FAQ: अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

1. आधार एड्रेस अपडेट में कितना समय लगता है?

UIDAI के अनुसार, ऑनलाइन दस्तावेज जमा करने के बाद एड्रेस अपडेट की प्रक्रिया में अधिकतम 90 दिन लग सकते हैं। यदि इससे अधिक समय हो जाए, तो नागरिक टोल फ्री नंबर 1947 या [help@uidai.gov.in](mailto:help@uidai.gov.in) पर संपर्क कर सकते हैं।

2. अपडेट स्टेटस कैसे देखें?

UIDAI वेबसाइट पर ‘Aadhaar Update Status’ पेज पर जाकर URN या आधार नंबर डालें, फिर OTP से वेरिफिकेशन करके स्टेटस देख सकते हैं।

इसे भी पढ़ें- 'दूसरी शादी करना चाहता है मुस्लिम व्यक्ति तो पहले उसे ...' , HC ने दिया हैरान कर देने वाला फैसला