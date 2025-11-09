मेरी खबरें
    6 साल में चुकाया 53 लाख का होम लोन! टेक्नीशियन इस स्ट्रैटेजी से हुआ कर्ज से आजाद

    एक भारतीय टेक्नीशियन ने ₹53 लाख का होम लोन सिर्फ 6 साल में चुका दिया। 2019 में लोन लेकर 2025 तक पूरा भुगतान करने के पीछे उनकी सॉलिड स्ट्रैटेजी, विदेश में काम करने का मौका और अनुशासित वित्तीय योजना रही। उन्होंने बताया कि सही प्लान और मानसिक दृढ़ता से कर्ज़मुक्ति संभव है।

    By Digital Desk
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Sun, 09 Nov 2025 05:23:52 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 09 Nov 2025 05:23:52 PM (IST)
    HighLights

    1. 6 साल में चुकाया ₹53 लाख का लोन।
    2. जर्मनी जाकर बढ़ाई इनकम, तेजी से रीपेमेंट किया।
    3. प्रीपेमेंट और अनुशासन रहे सफलता की कुंजी।

    बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। अक्सर लोग सोचते हैं कि बड़ा होम लोन चुकाना दशकों का काम है, लेकिन एक भारतीय टेक्नीशियन ने इसे गलत साबित कर दिखाया। साल 2019 में ₹53 लाख का होम लोन लेने के बाद उन्होंने मात्र 6 साल में यानी नवंबर 2025 तक पूरा कर्ज़ चुका दिया। उनकी यह कहानी सोशल मीडिया पर लोगों को आर्थिक अनुशासन की प्रेरणा दे रही है।

    होम लोन सभी के लिए नहीं

    रेडिट पोस्ट में टेक्नीशियन ने बताया कि लोन का सफर सितंबर 2019 में शुरू हुआ और 2025 तक खत्म हो गया। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को ज्यादा चिंता या एंग्जायटी रहती है, उन्हें लोन लेने से पहले दो बार सोचना चाहिए, क्योंकि इसका मानसिक दबाव काफी होता है।


    सॉलिड रीपेमेंट प्लान बना गेमचेंजर

    टेक्नीशियन के अनुसार, समय पर सलाह और एक मजबूत प्लान ने उन्हें सही दिशा दी। 2021 में जर्मनी जाने के बाद उनकी इनकम बढ़ी और उन्होंने तेजी से लोन चुकाना शुरू किया। वे कहते हैं, “अगर आपको विदेश में काम करने का मौका मिले और लोन हो, तो जरूर जाएं।”

    प्रीपेमेंट और सावधानी से मिली सफलता

    उन्होंने बताया कि ज्यादा से ज्यादा प्रीपेमेंट करना उनकी सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी रही। कुल ₹67 लाख चुकाने पड़े, जिसमें ₹14 लाख ब्याज शामिल था। उनका अनुभव बताता है कि होम लोन भावनात्मक फैसला नहीं, बल्कि रणनीतिक होना चाहिए।

    किसे लेना चाहिए लोन

    उनके मुताबिक, होम लोन अनुशासन सिखाता है। इससे मेहनत करने की प्रेरणा मिलती है और सामाजिक सम्मान भी बढ़ता है।

