6 साल में चुकाया 53 लाख का होम लोन! टेक्नीशियन इस स्ट्रैटेजी से हुआ कर्ज से आजाद

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। अक्सर लोग सोचते हैं कि बड़ा होम लोन चुकाना दशकों का काम है, लेकिन एक भारतीय टेक्नीशियन ने इसे गलत साबित कर दिखाया। साल 2019 में ₹53 लाख का होम लोन लेने के बाद उन्होंने मात्र 6 साल में यानी नवंबर 2025 तक पूरा कर्ज़ चुका दिया। उनकी यह कहानी सोशल मीडिया पर लोगों को आर्थिक अनुशासन की प्रेरणा दे रही है।

होम लोन सभी के लिए नहीं रेडिट पोस्ट में टेक्नीशियन ने बताया कि लोन का सफर सितंबर 2019 में शुरू हुआ और 2025 तक खत्म हो गया। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को ज्यादा चिंता या एंग्जायटी रहती है, उन्हें लोन लेने से पहले दो बार सोचना चाहिए, क्योंकि इसका मानसिक दबाव काफी होता है।