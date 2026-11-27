बिजनेस डेस्क। मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव और सऊदी अरब की ऑयल रिफाइनरियों पर हूती विद्रोहियों के हमलों के दावे से अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में आग लग गई है। ग्लोबल मार्केट में ब्रेंट क्रूड उछलकर 97 डॉलर प्रति बैरल के करीब पहुंच गया है, जबकि अमेरिकी कच्चे तेल WTI की कीमत भी 85 डॉलर प्रति बैरल के पार निकल गई है। इस बीच भारत की सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने भी आज 27 नवंबर के लिए पेट्रोल और डीजल के ताजा रेट जारी कर दिए हैं। राहत की बात यह है कि घरेलू स्तर पर दोनों ईंधनों के दाम में कोई बदलाव नहीं किया गया है और राजधानी दिल्ली में E20 पेट्रोल 102.12 रुपये तथा डीजल 95.20 रुपये प्रति लीटर पर स्थिर है।

सऊदी की रिफाइनरियों पर हमले के दावे से बढ़ी सप्लाई की चिंता यमन के हूती विद्रोहियों की ओर से सऊदी अरब की प्रमुख ऑयल रिफाइनरियों को निशाना बनाए जाने के दावे के बाद वैश्विक बाजार में तेल सप्लाई को लेकर चिंता बढ़ गई है। सऊदी अरब की जाजान और रास तानूरा रिफाइनरियों पर हमलों की खबरों से कच्चे तेल के दाम चढ़ गए हैं। जाजान रिफाइनरी की क्षमता 4,00,000 बैरल प्रतिदिन है, जबकि रास तानूरा रिफाइनरी की क्षमता 5,00,000 बैरल प्रतिदिन है। हालांकि, सऊदी प्रशासन की ओर से अभी तक इस दावे की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।