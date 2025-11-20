PM Kisan Yojana की 21वीं किस्त के बाद किसानों को एक और खुशखबरी, कृषि मंत्री ने किया बड़ा एलान, कब से मिलेगा फायदा?

डिजिटल डेस्क। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त जारी होने के बाद केंद्र सरकार ने किसानों के लिए एक और बड़ी राहत की घोषणा की है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) में उन दो अहम जोखिमों को शामिल कर लिया गया है, जिनकी मांग किसान लंबे समय से कर रहे थे - जंगली जानवरों द्वारा फसल नुकसान और अतिवृष्टि से होने वाला जलभराव या बाढ़। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को इसकी आधिकारिक जानकारी दी और कहा कि सरकार अब ऐसे नुकसान की पूरी भरपाई करेगी।

कृषि मंत्री ने क्या कहा? कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि किसान जंगली जानवरों या भारी बारिश के कारण बर्बाद फसलों को लेकर अक्सर परेशान रहते हैं। उन्होंने किसानों को आश्वासन देते हुए कहा, “अब आपकी दोनों सबसे बड़ी चिंताएं खत्म हो गई हैं। मोदी सरकार हर किसान को सुरक्षा कवच देने के लिए प्रतिबद्ध है।” खरीफ 2026 से लागू होंगे नए नियम सरकार ने स्पष्ट किया है कि संशोधित नियम खरीफ 2026 से लागू होंगे। देशभर में जंगली हाथी, नीलगाय, जंगली सूअर, हिरण और बंदर बड़ी मात्रा में फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। इन्हें अब PMFBY में Localized Risk की पांचवीं विशेष श्रेणी में शामिल कर दिया गया है। इससे किसानों को अलग से कागजी कार्रवाई या शिकायत लेकर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी।