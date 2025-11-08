PM Kisan Yojana की किस्त से पहले कृषि मंत्री ने किसानों को दिया भरोसा, कहा- एक-एक पाई की होगी भरपाई

बिजनेस डेस्क। PM Kisan Yojana: देशभर के करोड़ों किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM-KISAN) की 21वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। अब तक किसानों के खातों में 2-2 हजार रुपये की राशि ट्रांसफर नहीं हुई है।

इस दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के हित में बड़ी घोषणा कर दी है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि केंद्र सरकार किसानों की सहायता करने में कोई कमी नहीं छोड़ेगी।

नुकसान की भरपाई होगी- शिवराज सिंह चौहान

केंद्रीय मंत्री ने महाराष्ट्र के बीड़ जिले में ‘वंदे मातरम्’ के 150 गौरवशाली वर्ष पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों के नुकसान की एक-एक पाई की भरपाई की जाएगी। कोई कटौती नहीं होगी। हर किसान को उसका पूरा हक मिलेगा।