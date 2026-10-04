PM Kisan Yojana 24th Installment: अक्टूबर में आ सकती है 2000 रुपये की किस्त, जानें क्या है नया अपडेट

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi) के तहत देश के पात्र किसानों को सरकार हर साल 6,000 रुपये की आर्थिक मदद देती है। यह राशि 2,000 रुपये की तीन किस्तों में सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजी जाती है। जून में 23वीं किस्त जारी होने के बाद अब किसानों को 24वीं किस्त का इंतजार है।

पीएम किसान योजना की किस्तें आमतौर पर करीब चार महीने के अंतराल पर जारी की जाती हैं। पिछली किस्तों में भी इसी तरह का अंतर देखने को मिला है। 23वीं किस्त जून में जारी हुई थी। ऐसे में जून से अक्टूबर के बीच चार महीने का अंतर पूरा हो रहा है।

यही वजह है कि किसानों को उम्मीद है कि 24वीं किस्त अक्टूबर में जारी हो सकती है। अगर सरकार किस्त जारी करती है, तो पात्र किसानों के खातों में 2,000 रुपये की राशि ट्रांसफर की जाएगी।

24वीं किस्त पर अभी आधिकारिक घोषणा नहीं

फिलहाल 24वीं किस्त को लेकर केंद्र सरकार की ओर से कोई आधिकारिक तारीख जारी नहीं की गई है। आमतौर पर किस्त जारी होने से कुछ दिन पहले सरकार इसकी तारीख की जानकारी देती है।

अभी पीएम किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर भी 24वीं किस्त को लेकर कोई अपडेट उपलब्ध नहीं है। हालांकि, उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में सरकार किस्त जारी करने की तारीख की घोषणा कर सकती है।

किसानों को करना होगा आधिकारिक अपडेट का इंतजार

फिलहाल अक्टूबर में किस्त आने की संभावना जताई जा रही है, लेकिन इसे आधिकारिक तारीख नहीं माना जा सकता। किसानों को सरकार की घोषणा का इंतजार करना होगा। तारीख जारी होने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि 24वीं किस्त किस दिन पात्र लाभार्थियों के खातों में पहुंचेगी।