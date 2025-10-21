PM Kisan Yojana Update: इस दिन मिल सकती है 21वीं किस्त, आखिर क्यों अटकी हुई है रकम

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM Kisan Samman Nidhi) योजना के तहत किसानों को हर साल ₹6000 की आर्थिक मदद दी जाती है, जो तीन किस्तों में दी जाती है। पहले उम्मीद जताई जा रही थी कि दिवाली से पहले 21वीं किस्त जारी कर दी जाएगी, लेकिन त्योहार खत्म होने के बाद भी किसानों के खातों में पैसे नहीं पहुंचे हैं। अब सवाल उठ रहा है कि आखिर यह किस्त कब जारी होगी?

नवंबर में आ सकती है खुशखबरी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सरकार नवंबर के पहले सप्ताह या इस महीने के आखिरी सप्ताह में 21वीं किस्त जारी कर सकती है। हालांकि, केंद्र सरकार की ओर से अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। किसानों को सलाह दी जा रही है कि वे PM Kisan पोर्टल या CSC केंद्र पर जाकर अपने खाते की स्थिति चेक करें।