    PM Kisan Yojana Update: इस दिन मिल सकती है 21वीं किस्त, आखिर क्यों अटकी हुई है रकम

    PM Kisan योजना की 21वीं किस्त दिवाली से पहले आने की उम्मीद थी, लेकिन अब तक किसानों के खाते में ₹2000 नहीं पहुंचे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, किस्त नवंबर के पहले या आखिरी हफ्ते में जारी हो सकती है। जिन किसानों ने e-KYC या आधार लिंकिंग नहीं की है, उनकी राशि फिलहाल अटकी हुई है।

    By Digital Desk
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Tue, 21 Oct 2025 05:00:00 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 21 Oct 2025 05:00:00 PM (IST)
    HighLights

    1. दिवाली बीतने के बाद भी किसानों के खातों में नहीं पहुंची 21वीं किस्त।
    2. नवंबर के पहले या आखिरी हफ्ते में ₹2000 की किस्त जारी हो सकती है।
    3. ई-केवाईसी और आधार-बैंक लिंक न होने पर अटक सकती है राशि।

    बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM Kisan Samman Nidhi) योजना के तहत किसानों को हर साल ₹6000 की आर्थिक मदद दी जाती है, जो तीन किस्तों में दी जाती है। पहले उम्मीद जताई जा रही थी कि दिवाली से पहले 21वीं किस्त जारी कर दी जाएगी, लेकिन त्योहार खत्म होने के बाद भी किसानों के खातों में पैसे नहीं पहुंचे हैं। अब सवाल उठ रहा है कि आखिर यह किस्त कब जारी होगी?

    नवंबर में आ सकती है खुशखबरी

    मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सरकार नवंबर के पहले सप्ताह या इस महीने के आखिरी सप्ताह में 21वीं किस्त जारी कर सकती है। हालांकि, केंद्र सरकार की ओर से अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। किसानों को सलाह दी जा रही है कि वे PM Kisan पोर्टल या CSC केंद्र पर जाकर अपने खाते की स्थिति चेक करें।


    किसानों के लिए चेतावनी: इन वजहों से अटक सकते हैं पैसे

    पीएम किसान योजना का लाभ पाने के लिए *ई-केवाईसी (e-KYC) और आधार-बैंक लिंकिंग अनिवार्य है। जिन किसानों ने यह प्रक्रिया पूरी नहीं की है, उनकी किस्त अटक सकती है। किसान बैंक या ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से e-KYC पूरी कर सकते हैं।

    इसके अलावा, यदि आवेदन या केवाईसी के दौरान गलत दस्तावेज या जानकारी दी गई है, तो भुगतान रोक दिया जा सकता है।

    ई-केवाईसी कैसे करें?

    किसान pmkisan.gov.in पर जाकर OTP आधारित e-KYC कर सकते हैं या नजदीकी CSC सेंटर जाकर यह प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। बैंक में आधार लिंकिंग के लिए किसानों को आधार कार्ड, एड्रेस प्रूफ और पासबुक की फोटोकॉपी साथ ले जानी होगी।

