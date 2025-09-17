PM Modi’s 75th Birthday: एफडी, एनएससी से लेकर गोल्ड ज्वैलरी तक, जानें प्रधानमंत्री कहां करते हैं निवेश

बिजनेस डेस्क। 17 सितंबर, बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना 75वां जन्मदिन मना रहे हैं। 11 साल से देश की बागडोर संभाल रहे पीएम मोदी ने अपने कार्यकाल में कई योजनाओं की शुरुआत की और मेक इन इंडिया पर खास जोर दिया। उनकी नीतियों के चलते रिटेल निवेशकों की संख्या 2 करोड़ से बढ़कर 20 करोड़ तक पहुंच गई।

लेकिन क्या आप जानते हैं कि पीएम मोदी खुद कहां निवेश करते हैं और उनके पास क्या-क्या संपत्ति है? चलिए एक नज़र डालते हैं। कैश और बैंक डिपॉजिट पीएम मोदी के पास नकद 52,920 रुपये हैं। वहीं बैंक खातों में कुल 2,86,40,642 रुपये जमा हैं। इनमें एसबीआई गांधीनगर ब्रांच में 73,304 रुपये और एसबीआई शिवाजी नगर, वाराणसी ब्रांच में 7,000 रुपये शामिल हैं। पोस्ट ऑफिस स्कीम NSC पीएम मोदी की पसंदीदा निवेश योजना पोस्ट ऑफिस की नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (NSC) है। उन्होंने इसमें 9,12,398 रुपये लगाए हैं। इनके अलग-अलग सर्टिफिकेट्स की वैल्यू 1.5 लाख रुपये के आसपास है। मौजूदा समय में NSC पर 7.7% ब्याज मिल रहा है।