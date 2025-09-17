मेरी खबरें
    PM Modi's 75th Birthday: एफडी, एनएससी से लेकर गोल्ड ज्वैलरी तक, जानें प्रधानमंत्री कहां करते हैं निवेश

    17 सितंबर, बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना 75वां जन्मदिन मना रहे हैं। 11 साल से देश की बागडोर संभाल रहे पीएम मोदी ने अपने कार्यकाल में कई योजनाओं की शुरुआत की और मेक इन इंडिया पर खास जोर दिया।

    PM Modi’s 75th Birthday: एफडी, एनएससी से लेकर गोल्ड ज्वैलरी तक, जानें प्रधानमंत्री कहां करते हैं निवेश
    जानें प्रधानमंत्री कहां करते हैं निवेश

    बिजनेस डेस्क। 17 सितंबर, बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना 75वां जन्मदिन मना रहे हैं। 11 साल से देश की बागडोर संभाल रहे पीएम मोदी ने अपने कार्यकाल में कई योजनाओं की शुरुआत की और मेक इन इंडिया पर खास जोर दिया। उनकी नीतियों के चलते रिटेल निवेशकों की संख्या 2 करोड़ से बढ़कर 20 करोड़ तक पहुंच गई।

    लेकिन क्या आप जानते हैं कि पीएम मोदी खुद कहां निवेश करते हैं और उनके पास क्या-क्या संपत्ति है? चलिए एक नज़र डालते हैं।

    कैश और बैंक डिपॉजिट

    पीएम मोदी के पास नकद 52,920 रुपये हैं। वहीं बैंक खातों में कुल 2,86,40,642 रुपये जमा हैं। इनमें एसबीआई गांधीनगर ब्रांच में 73,304 रुपये और एसबीआई शिवाजी नगर, वाराणसी ब्रांच में 7,000 रुपये शामिल हैं।

    पोस्ट ऑफिस स्कीम NSC

    पीएम मोदी की पसंदीदा निवेश योजना पोस्ट ऑफिस की नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (NSC) है। उन्होंने इसमें 9,12,398 रुपये लगाए हैं। इनके अलग-अलग सर्टिफिकेट्स की वैल्यू 1.5 लाख रुपये के आसपास है। मौजूदा समय में NSC पर 7.7% ब्याज मिल रहा है।

    गोल्ड ज्वैलरी

    पीएम मोदी के पास 45 ग्राम की चार अंगूठियां हैं, जिनकी कीमत 2,67,750 रुपये आंकी गई है।

    संपत्ति और टैक्स

    My Neta वेबसाइट के अनुसार, पीएम मोदी के पास न खेती की जमीन है और न ही कोई मकान। वहीं उन्होंने 3,33,179 रुपये का इनकम टैक्स क्लेम किया है।

    शेयर बाजार में निवेश नहीं

    वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक, पीएम मोदी ने न तो शेयर बाजार में और न ही म्यूचुअल फंड्स में कोई निवेश किया है।

    इसे भी पढ़ें- PM Modi Birthday: पीएम मोदी अपने जन्मदिन पर धार में करेंगे आदि सेवा पर्व का शुभारंभ, तीन लाख कर्मयोगियों को मिलेगा प्रशिक्षण

