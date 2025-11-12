मेरी खबरें
    हर महीने खाते में आएंगे 9250 रुपये, पोस्ट ऑफिस लाया गजब स्कीम, महंगाई की टेंशन खत्म!

    पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम (Post Office Monthly Income Scheme) एक ऐसी स्कीम है, जिसके तहत आपको निवेश करने पर एक निश्चित मासिक ब्याज मिलता है। इसमें व्यक्तिगत रूप से 9 लाख रुपये या संयुक्त रूप से 15 लाख रुपये तक का निवेश किया जा सकता है, जिसकी निवेश अवधि 5 वर्ष है।

    By Mohan Kumar
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Wed, 12 Nov 2025 04:22:17 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 12 Nov 2025 04:22:17 PM (IST)
    1. पोस्ट ऑफिस लाया गजब स्कीम, हर महीने मिलेंगे 5,550 रुपये
    2. संयुक्त रूप से 15 लाख रुपये तक का निवेश किया जा सकता है
    3. पांच साल तक हर महीने मिलती रहेगी यह राशि

    डिजिटल डेस्क। आज के दौर में बढ़ती महंगाई ने हर किसी की कमर तोड़ी है और हर घर की रसोई का बजट बिगाड़ा है। ऐसे में पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम (Post Office Monthly Income Scheme) एक बेहतरीन बचत योजना साबित हो सकती है। इस योजना में आपका निवेश एक तय अवधि के लिए लॉक रहता है, और उस पर आपको हर महीने ब्याज के रूप में इनकम प्राप्त होती है।

    यह स्कीम खासकर रिटायर्ड लोगों या स्थायी इनकम की तलाश करने वाले छोटे निवेशकों के लिए बेहद उपयोगी है, जिससे वे अपने मासिक खर्च आसानी से पूरा कर सकते हैं।

    क्या है योजना?

    POMIS एक ऐसी सुरक्षित योजना है जिसमें आप एकमुश्त राशि जमा करते हैं और उस पर आपको 7.40% वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है। यह ब्याज आपको हर महीने इनकम के रूप में मिलता है। यह स्कीम उन लोगों के लिए परफेक्ट है, जो जोखिम वाले निवेश साधनों (जैसे शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड) से बचना चाहते हैं।


    हर महीने कितनी इनकम मिलेगी?

    अगर कोई पर्सनल खाता खुलवाता है तो वह अधिकतम 9 लाख तक निवेश कर सकता है। उदाहरण के तौर पर, यदि आप ₹9 लाख निवेश करते हैं, तो 7.4% ब्याज दर के हिसाब से आपको हर महीने लगभग ₹5,550 रुपये की आय होगी। वहीं संयुक्त खाता (पति-पत्नी) मिलकर अधिकतम 15 लाख रुपये तक निवेश कर सकते हैं। इस पर आपको हर महीने लगभग 9,250 रुपये की मासिक इनकम मिलेगी।

    पांच साल तक हर महीने मिलती रहेगी राशि

    बड़ी बात यह है कि यह रकम आपको पूरे 5 साल तक हर महीने मिलती रहेगी। निवेश की यह अवधि लॉक-इन पीरियड होती है, यानी आप 5 साल से पहले पैसा नहीं निकाल सकते। 5 साल की अवधि पूरी होने के बाद आपको आपकी पूरी मूल निवेश राशि वापस मिल जाती है। अगर आप चाहें, तो इस राशि को दोबारा POMIS में निवेश कर सकते हैं और अपनी मासिक आय फिर से शुरू कर सकते हैं।

