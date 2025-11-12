हर महीने खाते में आएंगे 9250 रुपये, पोस्ट ऑफिस लाया गजब स्कीम, महंगाई की टेंशन खत्म!

डिजिटल डेस्क। आज के दौर में बढ़ती महंगाई ने हर किसी की कमर तोड़ी है और हर घर की रसोई का बजट बिगाड़ा है। ऐसे में पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम (Post Office Monthly Income Scheme) एक बेहतरीन बचत योजना साबित हो सकती है। इस योजना में आपका निवेश एक तय अवधि के लिए लॉक रहता है, और उस पर आपको हर महीने ब्याज के रूप में इनकम प्राप्त होती है।

यह स्कीम खासकर रिटायर्ड लोगों या स्थायी इनकम की तलाश करने वाले छोटे निवेशकों के लिए बेहद उपयोगी है, जिससे वे अपने मासिक खर्च आसानी से पूरा कर सकते हैं। क्या है योजना? POMIS एक ऐसी सुरक्षित योजना है जिसमें आप एकमुश्त राशि जमा करते हैं और उस पर आपको 7.40% वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है। यह ब्याज आपको हर महीने इनकम के रूप में मिलता है। यह स्कीम उन लोगों के लिए परफेक्ट है, जो जोखिम वाले निवेश साधनों (जैसे शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड) से बचना चाहते हैं।