सरकार की इस स्कीम में मिलेगा गजब का रिटर्न, लखपति बनने का मिलेगा मौका

बिजनेस डेस्क। Public Provident Fund: सरकार की पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) स्कीम एक सुरक्षित और लंबी अवधि का निवेश विकल्प माना जाता है। 7.1 प्रतिशत की ब्याज दर, टैक्स-फ्री ब्याज और मैच्योरिटी राशि इसे आम जनता के बीच सबसे पसंदीदा योजनाओं में शामिल करते हैं।

15 साल के लॉक-इन पीरियड और 80C टैक्स बेनिफिट के साथ यह स्कीम फ्यूचर फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए बेहद कारगर है। आइए समझते हैं कि हर महीने 5,000, 7,000 और 10,000 रुपये निवेश करने पर 18 साल बाद कितनी बड़ी रकम तैयार हो सकती है। कौन खोल सकता है पीपीएफ अकाउंट? पीपीएफ स्कीम में भारत का कोई भी निवासी निवेश कर सकता है। चाहे सैलरीड व्यक्ति हो, बिजनेसमैन या पेंशनर सब इसका लाभ उठा सकते हैं। नाबालिग के नाम भी इसका खाता खुलवाया जा सकता है, जिसका संचालन माता-पिता या कानूनी अभिभावक करते हैं। ध्यान रहे कि एनआरआई पीपीएफ खाता नहीं खोल सकते।