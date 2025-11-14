मेरी खबरें
    सरकार की इस स्कीम में मिलेगा गजब का रिटर्न, लखपति बनने का मिलेगा मौका

    पीपीएफ एक सुरक्षित सरकारी बचत योजना है, जिसमें 7.1 फीसदी ब्याज और टैक्स-फ्री मैच्योरिटी मिलती है। 18 साल तक हर महीने 5,000-10,000 रुपये जमा करने पर 22 लाख से 44 लाख रुपये तक की बड़ी रकम तैयार हो सकती है। यह लंबे समय की फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए बेहतरीन विकल्प है।

    Publish Date: Fri, 14 Nov 2025 03:55:44 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 14 Nov 2025 03:55:44 PM (IST)
    सरकार की पब्लिक प्रोविडेंट फंड एक सुरक्षित स्कीम। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. पीपीएफ सुरक्षित सरकारी दीर्घकालिक निवेश योजना है।
    2. 7.1 प्रतिशत ब्याज और टैक्स-फ्री रिटर्न मिलता है।
    3. न्यूनतम 500, अधिकतम 1.5 लाख वार्षिक निवेश।

    बिजनेस डेस्क। Public Provident Fund: सरकार की पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) स्कीम एक सुरक्षित और लंबी अवधि का निवेश विकल्प माना जाता है। 7.1 प्रतिशत की ब्याज दर, टैक्स-फ्री ब्याज और मैच्योरिटी राशि इसे आम जनता के बीच सबसे पसंदीदा योजनाओं में शामिल करते हैं।

    15 साल के लॉक-इन पीरियड और 80C टैक्स बेनिफिट के साथ यह स्कीम फ्यूचर फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए बेहद कारगर है।

    आइए समझते हैं कि हर महीने 5,000, 7,000 और 10,000 रुपये निवेश करने पर 18 साल बाद कितनी बड़ी रकम तैयार हो सकती है।

    कौन खोल सकता है पीपीएफ अकाउंट?

    पीपीएफ स्कीम में भारत का कोई भी निवासी निवेश कर सकता है। चाहे सैलरीड व्यक्ति हो, बिजनेसमैन या पेंशनर सब इसका लाभ उठा सकते हैं। नाबालिग के नाम भी इसका खाता खुलवाया जा सकता है, जिसका संचालन माता-पिता या कानूनी अभिभावक करते हैं। ध्यान रहे कि एनआरआई पीपीएफ खाता नहीं खोल सकते।


    निवेश की न्यूनतम और अधिकतम सीमा

    पीपीएफ खाता कम से कम 500 रुपये की राशि से खोला जा सकता है। एक वित्त वर्ष में अधिकतम 1,50,000 रुपये तक जमा किए जा सकते हैं। 15 वर्ष पूरे होने पर खाता बंद करने या हर 5 साल के ब्लॉक में बढ़ाने का विकल्प मिलता है। जरूरत पड़ने पर चौथे साल के अंत में बैलेंस का 50% तक निकासी भी संभव है।

    18 साल में कितना मिलेगा रिटर्न? (7.1% ब्याज दर पर)

    प्रति माह 5,000 रुपये निवेश

    • वार्षिक निवेश: 60,000 रुपये

    • 18 साल में कुल निवेश: 10,80,000 रुपये

    • कुल ब्याज: 11,25,878 रुपये

    • मैच्योरिटी राशि: 22,05,878 रुपये

    प्रति माह 7,000 रुपये निवेश

    • वार्षिक निवेश: 84,000 रुपये

    • 18 साल में कुल निवेश: 15,12,000 रुपये

    • कुल ब्याज: 15,76,230 रुपये

    • मैच्योरिटी राशि: 30,88,230 रुपये

    • प्रति माह 10,000 रुपये निवेश

    वार्षिक निवेश: 1,20,000 रुपये

    • 18 साल में कुल निवेश: 21,60,000 रुपये

    • कुल ब्याज: 22,51,757 रुपये

    • मैच्योरिटी राशि: 44,11,757 रुपये

