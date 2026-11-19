डिजिटल डेस्क। केंद्र सरकार ने लोगों को बड़ी राहत देते हुए 'प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र' (PUC) की वैधता नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। नए नियमों के तहत छह साल से कम पुराने बीएस-6 (BS-VI) मानक वाले निजी वाहनों के लिए पीयूसी सर्टिफिकेट की वैधता बढ़ाकर तीन साल कर दी गई है। हालांकि, पुराने वाहनों के लिए कम वैधता अवधि को बरकरार रखा गया है।

मंत्रालय ने जारी की अधिसूचना सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा 13 नवंबर को जारी अधिसूचना के अनुसार, मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत 'केंद्रीय मोटर वाहन (सोलहवां संशोधन) नियम, 2026' को लागू कर दिया गया है। राजपत्र (आधिकारिक गजट) में प्रकाशन के साथ ही ये नए नियम प्रभावी हो गए हैं। गौरतलब है कि देश में वाहनों के उत्सर्जन मानकों की पुष्टि के लिए पीयूसी प्रमाणपत्र एक अनिवार्य आधिकारिक दस्तावेज है।

वाहनों की श्रेणी के अनुसार नई पीयूसी वैधता बीएस-6 निजी वाहन: छह साल से कम पुराने वाहनों को हर तीन साल में एक बार पीयूसी नवीनीकरण कराना होगा। छह से 10 साल तक पुराने वाहनों के लिए सालाना रिन्यूअल अनिवार्य होगा, जबकि 10 साल से अधिक पुराने बीएस-6 निजी वाहनों को हर छह महीने में प्रमाणपत्र रिन्यू कराना होगा। बीएस-6 कमर्शियल (परिवहन) वाहन: छह साल तक पुराने परिवहन वाहनों के लिए हर दो साल में एक बार पीयूसी नवीनीकरण आवश्यक होगा। छह से 10 साल पुराने वाहनों को हर साल और 10 साल से अधिक पुराने परिवहन वाहनों को पहले की तरह हर छह महीने में नवीनीकरण कराना होगा।