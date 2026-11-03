Ratlam Sarafa: रतलाम में सोने-चांदी के दामों में भारी गिरावट, जनवरी के मुकाबले सोना 42 हजार और चांदी 2.18 लाख सस्ती

बिजनेस डेस्क। रतलाम के सराफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में जोरदार गिरावट देखने को मिल रही है। कुछ महीने पहले आसमान छू रहे दोनों कीमती धातुओं के भाव अब तेजी से नीचे आ चुके हैं। इस साल जनवरी में 4 लाख रुपये प्रति किलो के पार पहुंच चुकी चांदी लुढ़ककर 1.85 लाख रुपये पर आ गई है, जबकि 1.82 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंचा सोना गिरकर 1.40 से 1.41 लाख रुपये के दायरे में आ गया है। जनवरी की तुलना में चांदी करीब 2.18 लाख रुपये प्रति किलो और सोना लगभग 42 हजार रुपये सस्ता हो चुका है।
ऑल इंडिया बुलियन और जवेरी बाजार के अनुसार,
(नोट: आभूषण की खरीदारी पर बनने वाले पक्के बिल में मेकिंग चार्ज, वेस्टेज और 3% जीएसटी का शुल्क अलग से जोड़ा जाता है।)
कीमतों में 60 प्रतिशत से अधिक की इस भारी गिरावट ने ऊंचे भाव पर खरीदारी करने वाले निवेशकों और बड़े कारोबारियों की चिंता बढ़ा दी है। तूफानी तेजी के समय भारी निवेश करने वालों को अब नुकसान उठाना पड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ, त्योहारी और शादियों के सीजन में आम जनता और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए यह गिरावट खरीदारी का बेहतरीन अवसर साबित हो रही है। सराफा कारोबारियों का मानना है कि भाव पुराने स्तर के करीब आने से बाजार में फिर से ग्राहकों की रौनक लौट आई है।
आने वाले दिनों में सोना-चांदी के भाव किस दिशा में जाएंगे, इसके लिए बाजार की निगाहें अमेरिका में होने वाले चुनाव और उसके नतीजों पर टिकी हुई हैं। घरेलू मोर्चे पर मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सोना 1,38,030 से 1,39,179 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी 1,80,206 से 1,82,713 रुपये प्रति किलो के बीच कारोबार कर रही है। वहीं वैश्विक बाजार में स्पॉट गोल्ड 3,875 से 3,919 डॉलर प्रति औंस और स्पॉट सिल्वर 49.12 से 50.55 डॉलर के स्तर पर बनी हुई है।