Ratlam Sarafa: रतलाम में सोने-चांदी के दामों में भारी गिरावट, जनवरी के मुकाबले सोना 42 हजार और चांदी 2.18 लाख सस्ती

बिजनेस डेस्क। रतलाम के सराफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में जोरदार गिरावट देखने को मिल रही है। कुछ महीने पहले आसमान छू रहे दोनों कीमती धातुओं के भाव अब तेजी से नीचे आ चुके हैं। इस साल जनवरी में 4 लाख रुपये प्रति किलो के पार पहुंच चुकी चांदी लुढ़ककर 1.85 लाख रुपये पर आ गई है, जबकि 1.82 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंचा सोना गिरकर 1.40 से 1.41 लाख रुपये के दायरे में आ गया है। जनवरी की तुलना में चांदी करीब 2.18 लाख रुपये प्रति किलो और सोना लगभग 42 हजार रुपये सस्ता हो चुका है।

रतलाम में 3 नवंबर 2026 को सोने-चांदी के खुदरा भाव ऑल इंडिया बुलियन और जवेरी बाजार के अनुसार, 24 कैरेट सोना (999 शुद्धता): ₹1,41,970 प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोना (916 शुद्धता): ₹1,30,044 प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट सोना (750 शुद्धता): ₹1,06,477 प्रति 10 ग्राम

चांदी (999 शुद्धता): ₹1,86,726 प्रति किलोग्राम (नोट: आभूषण की खरीदारी पर बनने वाले पक्के बिल में मेकिंग चार्ज, वेस्टेज और 3% जीएसटी का शुल्क अलग से जोड़ा जाता है।) ऊंचे भाव पर फंसे निवेशकों को झटका कीमतों में 60 प्रतिशत से अधिक की इस भारी गिरावट ने ऊंचे भाव पर खरीदारी करने वाले निवेशकों और बड़े कारोबारियों की चिंता बढ़ा दी है। तूफानी तेजी के समय भारी निवेश करने वालों को अब नुकसान उठाना पड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ, त्योहारी और शादियों के सीजन में आम जनता और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए यह गिरावट खरीदारी का बेहतरीन अवसर साबित हो रही है। सराफा कारोबारियों का मानना है कि भाव पुराने स्तर के करीब आने से बाजार में फिर से ग्राहकों की रौनक लौट आई है।