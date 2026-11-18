नईदुनिया प्रतिनिधि, रतलाम। दस माह पहले सातवें आसमान पर पहुंचे सोना-चांदी के भाव ने भारी गिरावट के बाद अब पाताल का रुख कर लिया है। 4.20 लाख के शीर्ष पर पहुंची चांदी जहां 1.74 लाख रुपये किलो के स्तर पर आ गई है, वहीं 1.82 लाख के स्तर पर पहुंचा सोना 1.38 लाख रुपये पर आ गया है।

मूल्यवान धातु सोना-चांदी की कीमतों में भारी गिरावट ने सभी के समक्ष 1980 की यादें ताजा कर दी है। तब चांदी अपने उच्चतम स्तर से 90 फीसद नीचे आ गई थी और अब 65 फीसद से अधिक टूट चुकी है। गिरावट का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है और कारोबारियों-निवेशकों की सांसें फूलती जा रही है।

लगातार भारी गिरावट के चलते भारतीय बुलियन मार्केट को बड़ा झटका लग रहा है। कई बड़े कारोबारी और निवेशक दिवालिया होने की कगार पर आ गए हैं। इससे सोना-चांदी के भविष्य को लेकर तरह-तरह की चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। भाव में भारी गिरावट के बावजूद सराफा से ग्राहक दूर भागते जा रहे हैं। बिकवाली का प्रतिशत भी बहुत कम है। ऐसे में आगामी दिनों में मांग-पूर्ति का संतुलन बिगड़ने की पूरी-पूरी संभावना बनती जा रही है। इससे भविष्य में फिर से सोना-चांदी हाजर (नकद) में उच्चतम प्रीमियम स्तर पर बिकने की स्थिति में आ गए हैं। इस तरह की स्थिति अक्टूबर 2025 में बन चुकी है।