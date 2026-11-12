Ratlam Sarafa: 4 लाख से टूटकर 1.90 लाख रुपये पर चांदी, सोना भी 37 हजार रुपये प्रति 10 ग्राम सस्ता

नईदुनिया प्रतिनिधि, रतलाम। सोना-चांदी के भाव में करीब 10 माह पहले आई तूफानी तेजी के दौरान जिस सराफा बाजार में ग्राहकों की भीड़ उमड़ रही थी और मेले जैसा माहौल नजर आता था, वहां अब कीमतों में भारी गिरावट के बावजूद ग्राहकों की रौनक कम है।

हालात यह हैं कि न तो खरीदार उत्साह दिखा रहे हैं और न ही बेचवाल बाजार में सक्रिय नजर आ रहे हैं। त्योहारी माहौल और आगामी शादी-ब्याह की सीजन भी सराफा कारोबार में अपेक्षित रौनक नहीं ला पा रही है।

वर्तमान में भी इसमें 60 प्रतिशत से अधिक की गिरावट दर्ज की जा चुकी है। जनवरी 2026 में चांदी चार लाख रुपये प्रति किलो के पार पहुंच गई थी, वहीं सोने के भाव भी 1.82 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम से अधिक हो गए थे।

सोना-चांदी की कीमतों में आई ऐतिहासिक उठापटक ने कारोबारियों को वर्ष 1980 की याद दिला दी है। उस समय चांदी अपने उच्चतम स्तर से करीब 90 प्रतिशत तक टूट गई थी।

अधिकांश खरीदार कीमतों में और गिरावट आने की उम्मीद लगाए बैठे हैं, जबकि जनवरी 2026 की तेजी के दौरान ऊंचे भाव पर सोना-चांदी खरीदने वाले निवेशक अब कीमतों में दोबारा उछाल आने का इंतजार कर रहे हैं। इस दोहरी प्रतीक्षा ने सराफा बाजार की रफ्तार थाम दी है।

उस समय बाजार में जबरदस्त रौनक थी और ऊंची कीमतों के बावजूद खरीदारों की कमी नहीं थी। इसके विपरीत अब चांदी आधी से भी कम कीमत पर और सोना 35 प्रतिशत से अधिक नीचे आने के बाद भी बाजार में ग्राहकी नहीं बढ़ रही है।

बुधवार को रतलाम में चांदी हाजर और बिल कारोबार में 1.90 से 1.91 लाख रुपये प्रति किलो के स्तर पर पहुंच गई। वहीं सोना 1.43 से 1.45 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के बीच कारोबार करता रहा।

जनवरी की तुलना में चांदी करीब 2.10 लाख रुपये प्रति किलो और सोना लगभग 37 हजार रुपये प्रति 10 ग्राम सस्ता हो चुका है।

कीमतों में इतनी बड़ी गिरावट के बाद सोना-चांदी निम्न और मध्यमवर्गीय परिवारों की पहुंच में आते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसका लाभ सराफा कारोबार को नहीं मिल रहा है।

ऊंचे भाव पर खरीदी करने वालों की अटकी पूंजी

कीमतों में आई इस अप्रत्याशित गिरावट ने ऊंचे भाव पर खरीदी करने वाले कारोबारियों और निवेशकों की चिंता बढ़ा दी है। जनवरी की तेजी में निवेश करने वालों को अब अपनी पूंजी की कीमत घटने का अहसास हो रहा है। ऐसे खरीदार फिलहाल बाजार से दूरी बनाए हुए हैं और भाव सुधरने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। दूसरी ओर नए खरीदारों को लग रहा है कि सोना-चांदी के भाव अभी और नीचे जा सकते हैं। इसी असमंजस के कारण न तो नई खरीदी जोर पकड़ रही है और न ही पुराने खरीदार नुकसान में अपना माल बेचने को तैयार हैं। परिणामस्वरूप बाजार में दोनों ओर से कारोबार प्रभावित हो रहा है।

वैश्विक घटनाक्रम और क्रूड आइल पर टिकी निगाहें

सोना-चांदी की आगे की चाल को लेकर सराफा कारोबारियों और निवेशकों की निगाहें अंतरराष्ट्रीय बाजार की गतिविधियों पर टिकी हुई हैं।

वैश्विक तनाव के कारण भारत सहित विभिन्न देशों के व्यापार और व्यवसाय पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। क्रूड आइल की कीमतों में उतार-चढ़ाव से महंगाई का दबाव भी बढ़ रहा है।

रोजमर्रा की वस्तुओं की कीमतों में तेजी के बीच निवेशक अब कीमती धातुओं में पैसा लगाने को लेकर सतर्कता बरत रहे हैं।

अमेरिका में हाल ही में हुए मध्यावधि चुनाव में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी की करारी हार के बाद सोना-चांदी और क्रूड आइल की कीमतों में हलचल देखी जा रही है।

बुधवार को मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर सोना 141120 से 141990 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी 185290 से 187979 रुपये प्रति किलो के दायरे में रही।

अंतरराष्ट्रीय बाजार में स्पाट गोल्ड 4026.66 से 4067 डालर प्रति औंस तथा स्पाट सिल्वर 51.4350 से 53.1915 डालर प्रति औंस के बीच कारोबार करती रही।

कीमतों में भारी गिरावट के बाद भी ग्राहकी का नहीं बढ़ना सराफा कारोबारियों के लिए बड़ी चिंता बन गया है। अब बाजार की निगाहें वैश्विक परिस्थितियों के साथ सोना-चांदी के भाव की अगली दिशा पर टिकी हैं।

भाव गिरे, ग्राहकी नहीं बढ़ी

सराफा व्यवसायी रूपेश मंगरोला के अनुसार सोना-चांदी की कीमतों में भारी गिरावट के बावजूद रतलाम के सराफा बाजार में रौनक नहीं लौट रही है। जनवरी की तुलना में चांदी करीब 2.10 लाख रुपये प्रति किलो और सोना 37 हजार रुपये प्रति 10 ग्राम सस्ता हो चुका है। इसके बाद भी खरीदार और बेचवाल दोनों बाजार से दूरी बनाए हुए हैं। खरीदार और गिरावट तो पुराने निवेशक भाव बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं।

ऊंचे भाव पर खरीदी अब बन रही चिंता

निवेशक नीलेश जैन का कहना है कि जनवरी 2026 की तूफानी तेजी के दौरान सोना-चांदी खरीदने वाले अब कीमतों में दोबारा उछाल आने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। चांदी चार लाख से टूटकर 1.90 लाख रुपये प्रति किलो और सोना 1.45 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास आ गया है। भारी गिरावट से ऊंचे भाव पर खरीदी करने वालों की पूंजी प्रभावित हुई है।