RBI MPC 2026: देश की अर्थव्यवस्था पर RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कही ये बातें

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति (MPC) की बैठक 5 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक चली, जिसमें रेपो रेट को 25 बेसिस प्वाइंट (0.25%) बढ़ाने का फैसला लिया गया है। अब रेपो रेट 5.25% से बढ़कर 5.50% हो गया है। कई सालों बाद अब लोगों की लोन EMI बढ़ने वाली है।

देश की अर्थव्यवस्था पर RBI गवर्नर बोले भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति (MPC) की बैठक के फैसलों की घोषणा करते हुए RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि दुनिया की आर्थिक स्थिति अभी भी चुनौतीपूर्ण बनी हुई है। इन चुनौतियों के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है और देश की आर्थिक गतिविधियों में अच्छी रफ्तार देखने को मिल रही है।