RBI ने नहीं की कोई कटौती, रेपो रेट कायम रखा, EMI में कोई बदलाव नहीं

RBI MPC बैठक: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने रेपो दर को 5.5 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखने का फैसला किया है। यह निर्णय बुधवार को आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में वित्तीय वर्ष 26 के लिए मौद्रिक नीति समिति (MPC) की चौथी द्विमासिक बैठक में लिया गया। आरबीआई ने 2025 में पहले ही रेपो दर में कुल 1 प्रतिशत की कटौती कर दी थी। गवर्नर संजय मल्होत्रा ने नीति की घोषणा करते हुए कहा कि आरबीआई का रुख "तटस्थ" बना रहेगा।
गृह ऋण उधारकर्ताओं के लिए इसका क्या मतलब है
रेपो दर में किसी भी तरह की वृद्धि का मतलब होगा उच्च ईएमआई (समान मासिक किस्तें) क्योंकि अधिकांश गृह ऋण अब रेपो दर जैसे बाहरी बेंचमार्क पर आधारित हैं। दर को अपरिवर्तित रखकर, आरबीआई ने यह सुनिश्चित किया है कि मौजूदा ईएमआई में वृद्धि न हो।
आरबीआई ने घोषणा की है कि भूटान, नेपाल और श्रीलंका में बैंक अब अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) को भारतीय रुपये में ऋण प्रदान कर सकेंगे। न्यूनतम शेष राशि शुल्क के बिना मोबाइल और इंटरनेट बैंकिंग जैसी डिजिटल बैंकिंग सेवाओं को शामिल करने के लिए बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट खाताधारकों के लिए सेवाओं का विस्तार करने का प्रस्ताव है।
फरवरी, अप्रैल और जून, 2025 में कुल 100 आधार अंकों (1 प्रतिशत) की तीन कटौती के बाद, रेपो दर लगातार दूसरी बार अपरिवर्तित रही है। आरबीआई ने मानक जमा सुविधा (एसडीएफ) दर को 5.25 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा है। सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर 5.75 प्रतिशत पर बनी रहेगी।
गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि अगस्त नीति के बाद से विकास-मुद्रास्फीति की गतिशीलता बदल गई है। आरबीआई ने वित्तीय वर्ष 26 के लिए अपने औसत मुद्रास्फीति पूर्वानुमान को पिछले 3.1 प्रतिशत से घटाकर 2.6 प्रतिशत कर दिया है।
आरबीआई गवर्नर के अनुसार, खाद्य कीमतों में महत्वपूर्ण गिरावट के कारण समग्र मुद्रास्फीति परिदृश्य में सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि ब्याज दर में कटौती का प्रभाव दिखने लगा है। टैरिफ सहित बाहरी अनिश्चितताएं निर्यात वृद्धि को धीमा कर सकती हैं और दृष्टिकोण को प्रभावित कर सकती हैं।
गवर्नर मल्होत्रा के अनुसार, भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है और दूसरी तिमाही में घरेलू विकास की गति जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि एमपीसी आगे कदम उठाने पर विचार करने से पहले हाल के नीतिगत उपायों के प्रभाव को पूरी तरह से महसूस करने के लिए इंतजार करना उचित समझती है।
आरबीआई गवर्नर ने कहा कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 700.2 बिलियन अमरीकी डॉलर है, जो 11 महीने के आयात को कवर करने के लिए पर्याप्त है। मजबूत प्रेषण प्रवाह से चालू वित्त वर्ष में चालू खाता घाटे को एक सतत स्तर पर रखने में मदद मिलने की उम्मीद है।
आरबीआई गवर्नर ने कहा कि केंद्रीय बैंक बाजार की अस्थिरता के बीच रुपये की गतिविधियों पर बारीकी से नजर रख रहा है। उन्होंने कहा कि नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) में कमी से बैंकिंग प्रणाली में तरलता में सुधार होगा, जिससे ऋण प्रवाह आसान होगा और वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा मिलेगा।
आरबीआई गवर्नर ने कहा कि रुपये में कुछ गिरावट के बावजूद, भारत का बाहरी क्षेत्र लचीला बना हुआ है, जो अस्थिरता को दर्शाता है। उन्होंने आश्वासन दिया कि रिजर्व बैंक स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहा है और जरूरत पड़ने पर स्थिरता बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाएगा।
वास्तविक अर्थव्यवस्था में ऋण प्रवाह को बेहतर बनाने के लिए उपाय प्रस्तावित किए गए हैं, जिसमें भारतीय निगमों द्वारा अन्य कंपनियों के अधिग्रहण को वित्तपोषित करने के लिए भारतीय बैंकों के लिए एक ढांचा शामिल है। ऋण देने में आसानी को बेहतर बनाने के लिए, सूचीबद्ध ऋण प्रतिभूतियों के खिलाफ उधार देने पर नियामक सीमाओं को हटाने का भी प्रस्ताव है।