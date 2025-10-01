RBI ने नहीं की कोई कटौती, रेपो रेट कायम रखा, EMI में कोई बदलाव नहीं

RBI MPC बैठक: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने रेपो दर को 5.5 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखने का फैसला किया है। यह निर्णय बुधवार को आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में वित्तीय वर्ष 26 के लिए मौद्रिक नीति समिति (MPC) की चौथी द्विमासिक बैठक में लिया गया। आरबीआई ने 2025 में पहले ही रेपो दर में कुल 1 प्रतिशत की कटौती कर दी थी। गवर्नर संजय मल्होत्रा ने नीति की घोषणा करते हुए कहा कि आरबीआई का रुख "तटस्थ" बना रहेगा।

गृह ऋण उधारकर्ताओं के लिए इसका क्या मतलब है रेपो दर में किसी भी तरह की वृद्धि का मतलब होगा उच्च ईएमआई (समान मासिक किस्तें) क्योंकि अधिकांश गृह ऋण अब रेपो दर जैसे बाहरी बेंचमार्क पर आधारित हैं। दर को अपरिवर्तित रखकर, आरबीआई ने यह सुनिश्चित किया है कि मौजूदा ईएमआई में वृद्धि न हो। विदेशों में एनआरआई को रुपये में मिलेगा ऋण आरबीआई ने घोषणा की है कि भूटान, नेपाल और श्रीलंका में बैंक अब अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) को भारतीय रुपये में ऋण प्रदान कर सकेंगे। न्यूनतम शेष राशि शुल्क के बिना मोबाइल और इंटरनेट बैंकिंग जैसी डिजिटल बैंकिंग सेवाओं को शामिल करने के लिए बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट खाताधारकों के लिए सेवाओं का विस्तार करने का प्रस्ताव है।

लगातार दूसरी बार कोई बदलाव नहीं फरवरी, अप्रैल और जून, 2025 में कुल 100 आधार अंकों (1 प्रतिशत) की तीन कटौती के बाद, रेपो दर लगातार दूसरी बार अपरिवर्तित रही है। आरबीआई ने मानक जमा सुविधा (एसडीएफ) दर को 5.25 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा है। सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर 5.75 प्रतिशत पर बनी रहेगी। मुद्रास्फीति पर जीएसटी सुधारों का प्रभाव गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि अगस्त नीति के बाद से विकास-मुद्रास्फीति की गतिशीलता बदल गई है। आरबीआई ने वित्तीय वर्ष 26 के लिए अपने औसत मुद्रास्फीति पूर्वानुमान को पिछले 3.1 प्रतिशत से घटाकर 2.6 प्रतिशत कर दिया है।

'ब्याज दर में कटौती का प्रभाव दिखने लगा है': गवर्नर आरबीआई गवर्नर के अनुसार, खाद्य कीमतों में महत्वपूर्ण गिरावट के कारण समग्र मुद्रास्फीति परिदृश्य में सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि ब्याज दर में कटौती का प्रभाव दिखने लगा है। टैरिफ सहित बाहरी अनिश्चितताएं निर्यात वृद्धि को धीमा कर सकती हैं और दृष्टिकोण को प्रभावित कर सकती हैं। गवर्नर मल्होत्रा के अनुसार, भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है और दूसरी तिमाही में घरेलू विकास की गति जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि एमपीसी आगे कदम उठाने पर विचार करने से पहले हाल के नीतिगत उपायों के प्रभाव को पूरी तरह से महसूस करने के लिए इंतजार करना उचित समझती है।