    RBI ने नहीं की कोई कटौती, रेपो रेट कायम रखा, EMI में कोई बदलाव नहीं

    रेपो रेट में किसी भी तरह की वृद्धि का मतलब होगा उच्च ईएमआई (समान मासिक किस्तें) क्योंकि अधिकांश गृह ऋण अब रेपो दर जैसे बाहरी बेंचमार्क पर आधारित हैं। गवर्नर संजय मल्होत्रा ने नीति की घोषणा करते हुए कहा कि आरबीआई का रुख तटस्थ रहेगा। शहरी सहकारी बैंकों के मामले में, क्षेत्र में सकारात्मक वृद्धि को देखते हुए, रिजर्व बैंक नए यूसीबी को लाइसेंस देने की योजना बना रहा है।

    By Navodit Saktawat
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Wed, 01 Oct 2025 05:34:53 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 01 Oct 2025 06:52:55 PM (IST)
    आरबीआई ने नहीं बढ़ाया रेपो रेट।
    आरबीआई ने नहीं बढ़ाया रेपो रेट।

    HighLights

    1. खाद्य कीमतों में गिरावट के कारण समग्र मुद्रास्फीति परिदृश्य सुधरा है।
    2. उन्होंने कहा कि ब्याज दर में कटौती का प्रभाव साफ ही दिखने लगा है।
    3. टैरिफ सहित बाहरी अनिश्चितताएं निर्यात वृद्धि को धीमा कर सकती हैं।

    RBI MPC बैठक: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने रेपो दर को 5.5 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखने का फैसला किया है। यह निर्णय बुधवार को आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में वित्तीय वर्ष 26 के लिए मौद्रिक नीति समिति (MPC) की चौथी द्विमासिक बैठक में लिया गया। आरबीआई ने 2025 में पहले ही रेपो दर में कुल 1 प्रतिशत की कटौती कर दी थी। गवर्नर संजय मल्होत्रा ने नीति की घोषणा करते हुए कहा कि आरबीआई का रुख "तटस्थ" बना रहेगा।

    गृह ऋण उधारकर्ताओं के लिए इसका क्या मतलब है

    रेपो दर में किसी भी तरह की वृद्धि का मतलब होगा उच्च ईएमआई (समान मासिक किस्तें) क्योंकि अधिकांश गृह ऋण अब रेपो दर जैसे बाहरी बेंचमार्क पर आधारित हैं। दर को अपरिवर्तित रखकर, आरबीआई ने यह सुनिश्चित किया है कि मौजूदा ईएमआई में वृद्धि न हो।

    विदेशों में एनआरआई को रुपये में मिलेगा ऋण

    आरबीआई ने घोषणा की है कि भूटान, नेपाल और श्रीलंका में बैंक अब अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) को भारतीय रुपये में ऋण प्रदान कर सकेंगे। न्यूनतम शेष राशि शुल्क के बिना मोबाइल और इंटरनेट बैंकिंग जैसी डिजिटल बैंकिंग सेवाओं को शामिल करने के लिए बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट खाताधारकों के लिए सेवाओं का विस्तार करने का प्रस्ताव है।

    लगातार दूसरी बार कोई बदलाव नहीं

    फरवरी, अप्रैल और जून, 2025 में कुल 100 आधार अंकों (1 प्रतिशत) की तीन कटौती के बाद, रेपो दर लगातार दूसरी बार अपरिवर्तित रही है। आरबीआई ने मानक जमा सुविधा (एसडीएफ) दर को 5.25 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा है। सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर 5.75 प्रतिशत पर बनी रहेगी।

    मुद्रास्फीति पर जीएसटी सुधारों का प्रभाव

    गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि अगस्त नीति के बाद से विकास-मुद्रास्फीति की गतिशीलता बदल गई है। आरबीआई ने वित्तीय वर्ष 26 के लिए अपने औसत मुद्रास्फीति पूर्वानुमान को पिछले 3.1 प्रतिशत से घटाकर 2.6 प्रतिशत कर दिया है।

    'ब्याज दर में कटौती का प्रभाव दिखने लगा है': गवर्नर

    आरबीआई गवर्नर के अनुसार, खाद्य कीमतों में महत्वपूर्ण गिरावट के कारण समग्र मुद्रास्फीति परिदृश्य में सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि ब्याज दर में कटौती का प्रभाव दिखने लगा है। टैरिफ सहित बाहरी अनिश्चितताएं निर्यात वृद्धि को धीमा कर सकती हैं और दृष्टिकोण को प्रभावित कर सकती हैं।

    गवर्नर मल्होत्रा के अनुसार, भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है और दूसरी तिमाही में घरेलू विकास की गति जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि एमपीसी आगे कदम उठाने पर विचार करने से पहले हाल के नीतिगत उपायों के प्रभाव को पूरी तरह से महसूस करने के लिए इंतजार करना उचित समझती है।

    'रुपये की गतिविधियों पर बारीकी से नजर रखी जा रही है'

    आरबीआई गवर्नर ने कहा कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 700.2 बिलियन अमरीकी डॉलर है, जो 11 महीने के आयात को कवर करने के लिए पर्याप्त है। मजबूत प्रेषण प्रवाह से चालू वित्त वर्ष में चालू खाता घाटे को एक सतत स्तर पर रखने में मदद मिलने की उम्मीद है।

    आरबीआई गवर्नर ने कहा कि केंद्रीय बैंक बाजार की अस्थिरता के बीच रुपये की गतिविधियों पर बारीकी से नजर रख रहा है। उन्होंने कहा कि नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) में कमी से बैंकिंग प्रणाली में तरलता में सुधार होगा, जिससे ऋण प्रवाह आसान होगा और वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा मिलेगा।

    आरबीआई गवर्नर ने कहा कि रुपये में कुछ गिरावट के बावजूद, भारत का बाहरी क्षेत्र लचीला बना हुआ है, जो अस्थिरता को दर्शाता है। उन्होंने आश्वासन दिया कि रिजर्व बैंक स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहा है और जरूरत पड़ने पर स्थिरता बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाएगा।

    MPC का निर्णय एक संतुलित और सोच-समझकर लिया गया कदम

    • रेपो रेट को स्थिर बनाए रखने का MPC का निर्णय एक संतुलित और सोच-समझकर लिया गया कदम है। इस वर्ष पहले ही 100 बेसिस पॉइंट की कटौती हो चुकी है, ऐसे में यह विराम यह समझने का अवसर देता है कि अब तक की कटौतियों का सिस्टम पर कितना असर पड़ा है।

    • रियल एस्टेट सेक्टर के लिए यह स्थिरता बेहद जरूरी है। साथ ही, आगामी GST 2.0 सुधारों के साथ मिलकर यह मांग और निवेश के नए दौर की शुरुआत कर सकता है।

    • अतुल मोंगा, बेसिक होम लोन के सीईओ और सह-संस्थापक के अनुसार मौजूदा और नए होम लोन लेने वालों के लिए अनुकूल ब्याज दरें बने रहने की संभावना है। इससे EMI का बोझ कम रहेगा और हाउसिंग की मांग को बढ़ावा मिलेगा।

    • वहीं, GST 2.0 के चलते निर्माण लागत में संभावित कमी से प्रॉपर्टी की कीमतें भी नरम हो सकती हैं, जिससे आम खरीदारों को सीधी बचत का लाभ मिलेगा।

    • RBI द्वारा FY26 के लिए मुद्रास्फीति का अनुमान 2.6% करना यह दर्शाता है कि महंगाई दर में गिरावट का रुझान अब स्थिर हो सकता है — अगस्त में CPI पहले ही 2.1% पर आ चुका है।

    • इससे यह स्पष्ट होता है कि विकास को प्रोत्साहित करने वाली ब्याज दरें बनाए रखने की गुंजाइश है, हालांकि वैश्विक आर्थिक जोखिमों पर सतर्क निगाह बनी रहेगी।

    • जैसे-जैसे रियल एस्टेट में निवेश लौटेगा, वैसा ही असर कंस्ट्रक्शन और इन्फ्रास्ट्रक्चर जैसे सहायक क्षेत्रों पर भी पड़ेगा।

    • अतुल मोंगा, बेसिक होम लोन के सीईओ और सह-संस्थापक के अनुसार इससे रोजगार के नए अवसर बनेंगे और किफायती आवास की मांग को बल मिलेगा। इन सभी कारकों का सकारात्मक असर देश की समग्र GDP ग्रोथ पर पड़ेगा।”

    भारतीय बैंकों के लिए बड़ा कदम घोषित

    वास्तविक अर्थव्यवस्था में ऋण प्रवाह को बेहतर बनाने के लिए उपाय प्रस्तावित किए गए हैं, जिसमें भारतीय निगमों द्वारा अन्य कंपनियों के अधिग्रहण को वित्तपोषित करने के लिए भारतीय बैंकों के लिए एक ढांचा शामिल है। ऋण देने में आसानी को बेहतर बनाने के लिए, सूचीबद्ध ऋण प्रतिभूतियों के खिलाफ उधार देने पर नियामक सीमाओं को हटाने का भी प्रस्ताव है।

