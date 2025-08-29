मेरी खबरें
    By Navodit Saktawat
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Fri, 29 Aug 2025 06:16:22 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 29 Aug 2025 06:20:27 PM (IST)
    1. भारत में एआई इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए फैसला।
    2. Jio ने हर जगह डिजिटल का वादा किया और उसे पूरा किया।
    3. मेटा और गूगल के साथ नई साझेदारियों का भी अनावरण किया।

    रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने शुक्रवार को "रिलायंस इंटेलिजेंस" नामक एक नई पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के गठन की घोषणा की, जो बड़े पैमाने पर एआई इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने में मदद करेगी। उन्होंने कहा कि ये बदले में, देश में सभी के लिए एआई को सुलभ बनाएंगे। उन्होंने वैश्विक तकनीकी दिग्गज मेटा और गूगल के साथ नई साझेदारियों का भी अनावरण किया।

    प्रस्तावित योजनाओं के अनुसार, रिलायंस इंटेलिजेंस गीगावाट-स्केल, एआई-तैयार डेटा केंद्रों का निर्माण करेगी, जो टिकाऊ और हरित ऊर्जा द्वारा संचालित होंगे। ये डेटा केंद्र राष्ट्रीय स्तर पर लोगों को नवीनतम एआई तकनीकों में प्रशिक्षित करने में भी मदद करेंगे। मुकेश अंबानी ने कहा, "एक दशक पहले, डिजिटल सेवाएं रिलायंस के लिए एक नया विकास इंजन बन गईं। अब, एआई के साथ हमारे सामने अवसर उतना ही बड़ा है, यदि बड़ा नहीं है।

    Jio ने हर भारतीय के लिए हर जगह डिजिटल का वादा किया और उसे पूरा किया। इसी तरह, रिलायंस इंटेलिजेंस हर भारतीय के लिए हर जगह एआई देने का वादा करता है।" कंपनी के पास देश में एआई विस्तार की दिशा में अपने अभियान के हिस्से के रूप में चार स्पष्ट मिशन हैं। ये: भारत के अगली पीढ़ी के एआई बुनियादी ढांचे का घर वैश्विक भागीदारी का घर भारत के लिए एआई सेवाओं का निर्माण भारत में एआई प्रतिभा को बढ़ावा देना रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन के अनुसार, इन डेटा केंद्रों पर काम शुरू हो चुका है।

    पहला डेटा सेंटर जामनगर में बनने की उम्मीद है। अपने नेटवर्क का विस्तार करने के लिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज दुनिया भर के तकनीकी दिग्गजों को ओपन-सोर्स समुदायों में लाने के लिए वैश्विक साझेदारी में जाने की भी योजना बना रही है। अंबानी ने कहा, "रिलायंस इंटेलिजेंस उपभोक्ताओं, छोटे व्यवसायों और उद्यमों के लिए विश्वसनीय, उपयोग में आसान एआई सेवाएं और शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और कृषि जैसे राष्ट्रीय महत्व के क्षेत्रों के लिए समाधान प्रदान करेगा।

    ये सेवाएं बड़े पैमाने पर विश्वसनीय और हर भारतीय के लिए किफायती होंगी। यह विश्व स्तरीय शोधकर्ताओं, इंजीनियरों, डिजाइनरों और उत्पाद निर्माताओं के लिए एक घर बनाएगा, जो अनुसंधान की गति को इंजीनियरिंग की कठोरता के साथ जोड़ देगा, ताकि विचार नवाचार और अनुप्रयोग बन जाएं, जो भारत और दुनिया को समाधान प्रदान करते हैं।"

    आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और संबद्ध गहरी प्रौद्योगिकियों में सफलताओं ने मानव क्षमता को अकल्पनीय स्तरों तक पहुंचाने में सक्षम बनाया है। अंबानी ने इसकी तुलना दिव्य इच्छा-पूर्ति करने वाली 'कामधेनु' से भी की। उन्होंने वैश्विक आख्यान स्थापित करने की कुंजी के रूप में तीन शक्तिशाली तकनीकी परिवर्तनों- स्वच्छ ऊर्जा, जीनोमिक्स और एआई के अभिसरण का भी सीमांकन किया।

