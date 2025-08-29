रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने शुक्रवार को "रिलायंस इंटेलिजेंस" नामक एक नई पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के गठन की घोषणा की, जो बड़े पैमाने पर एआई इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने में मदद करेगी। उन्होंने कहा कि ये बदले में, देश में सभी के लिए एआई को सुलभ बनाएंगे। उन्होंने वैश्विक तकनीकी दिग्गज मेटा और गूगल के साथ नई साझेदारियों का भी अनावरण किया।

प्रस्तावित योजनाओं के अनुसार, रिलायंस इंटेलिजेंस गीगावाट-स्केल, एआई-तैयार डेटा केंद्रों का निर्माण करेगी, जो टिकाऊ और हरित ऊर्जा द्वारा संचालित होंगे। ये डेटा केंद्र राष्ट्रीय स्तर पर लोगों को नवीनतम एआई तकनीकों में प्रशिक्षित करने में भी मदद करेंगे। मुकेश अंबानी ने कहा, "एक दशक पहले, डिजिटल सेवाएं रिलायंस के लिए एक नया विकास इंजन बन गईं। अब, एआई के साथ हमारे सामने अवसर उतना ही बड़ा है, यदि बड़ा नहीं है।

Jio ने हर भारतीय के लिए हर जगह डिजिटल का वादा किया और उसे पूरा किया। इसी तरह, रिलायंस इंटेलिजेंस हर भारतीय के लिए हर जगह एआई देने का वादा करता है।" कंपनी के पास देश में एआई विस्तार की दिशा में अपने अभियान के हिस्से के रूप में चार स्पष्ट मिशन हैं। ये: भारत के अगली पीढ़ी के एआई बुनियादी ढांचे का घर वैश्विक भागीदारी का घर भारत के लिए एआई सेवाओं का निर्माण भारत में एआई प्रतिभा को बढ़ावा देना रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन के अनुसार, इन डेटा केंद्रों पर काम शुरू हो चुका है। पहला डेटा सेंटर जामनगर में बनने की उम्मीद है। अपने नेटवर्क का विस्तार करने के लिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज दुनिया भर के तकनीकी दिग्गजों को ओपन-सोर्स समुदायों में लाने के लिए वैश्विक साझेदारी में जाने की भी योजना बना रही है। अंबानी ने कहा, "रिलायंस इंटेलिजेंस उपभोक्ताओं, छोटे व्यवसायों और उद्यमों के लिए विश्वसनीय, उपयोग में आसान एआई सेवाएं और शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और कृषि जैसे राष्ट्रीय महत्व के क्षेत्रों के लिए समाधान प्रदान करेगा।