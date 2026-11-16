कभी सड़कों पर बेचते थे सिम कार्ड, आज हैं ₹19,900 करोड़ के मालिक, OYO Rooms की कहानी

बिजनेस डेस्क। दुनिया भर के टॉप हॉस्पिटैलिटी ब्रांड्स में शुमार ओयो रूम्स के फाउंडर रितेश अग्रवाल हैं। ओयो के फाउंडर रितेश अग्रवाल कभी सड़क पर सिम कार्ड बेचा करते थे, बाद में उन्होंने ओयो रूम्स की शुरुआत की थी, जिससे उनकी कमाई करोड़ों तक पहुंच गई है।

अपना ग्लोबल ब्रांड बनाने से पहले रितेश ओडिशा के एक छोटे से कस्बे के साधारण किशोर थे, जिन्होंने भारत में बजट ट्रैवल की अनिश्चितता को समझा और उसे बदलने की ठानी। 16 नवंबर 1993 को ओडिशा के बिस्सम कटक में एक सामान्य मारवाड़ी परिवार में जन्मे रितेश के पिता का छोटा सा इंफ्रास्ट्रक्चर कारोबार था, लेकिन रितेश का मन नए बिजनेस आइडियाज में लगता था।