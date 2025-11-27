Rules Change: आधार कार्ड से लेकर लेबर कोड, Tax और पेंशन तक... देश में 1 दिसंबर से होंगे कई बड़े बदलाव

बिजनेस डेस्क: आगामी महीना यानी दिसंबर देशभर के आम लोगों के लिए कई महत्वपूर्ण बदलाव (Rule Changes) लेकर आने वाला है। 1 दिसंबर 2025 से लागू होने वाले ये बदलाव (New Rules December 2025) सीधे आपकी पहचान, सैलरी और घरेलू बजट पर प्रभाव डालेंगे। इनमें आधार कार्ड (Aadhar card changes) की नई लुक, नए लेबर कोड (New Labour Code) से जुड़ी सैलरी संरचना, पेंशन, Tax Rules और LPG सिलेंडर (LPG Cylinder Price) की संशोधित कीमतें शामिल हैं। इन अपडेट्स को ध्यान में रखना बेहद जरूरी है ताकि बदलावों के अनुरूप आप अपनी योजनाओं को समायोजित कर सकें।

1. आधार कार्ड में बड़ा बदलाव देश में आधार कार्ड जारी करने वाली संस्था UIDAI (Unique Identification Authority of India) 1 दिसंबर 2025 से आधार कार्ड की डिज़ाइन में बड़ा परिवर्तन करने जा रही है। वर्तमान आधार कार्ड पर नाम, पता, मोबाइल नंबर और आधार नंबर जैसी जानकारियां प्रमुखता से दिखाई देती हैं। लेकिन नई व्यवस्था में कार्ड पर मुख्य रूप से फोटोग्राफ और QR कोड ही नजर आएंगे।

यह QR कोड न्यू आधार ऐप से स्कैन किया जाएगा और उसके बाद फेस रिकॉग्निशन (Face Recognition) के माध्यम से व्यक्ति की पहचान की जाएगी। सुरक्षा और गोपनीयता को मजबूत करने के उद्देश्य से UIDAI ने यह कदम उठाया है। इससे पहचान सत्यापन की प्रक्रिया और अधिक सुरक्षित और आधुनिक हो जाएगी। 2.पेंशन से जु़ड़े नियम सीनियर सिटीजन को पेंशन का लाभ नियमित रूप से पाने के लिए लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना अनिवार्य होता है। पेंशन प्रक्रिया को सक्रिय रखने के लिए हर साल निर्धारित समय सीमा तक यह प्रमाणपत्र जमा करना जरूरी है। इस बार लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की अंतिम तारीख 30 नवंबर तय की गई है।

यदि कोई पेंशनभोगी इस तिथि तक अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने में विफल रहता है, तो उसकी पेंशन अस्थायी रूप से रोक दी जा सकती है। इसलिए लाभार्थियों को सलाह दी जाती है कि वे समय सीमा से पहले यह प्रक्रिया पूरी कर लें, ताकि पेंशन भुगतान में कोई बाधा न आए। 3. नया लेबर कोड देश में लेबर कानूनों को सरल और प्रभावी बनाने के लिए सरकार ने द कोड ऑन वेजेस 2019, द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020, द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020 और द इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 लागू किए हैं। नए लेबर कोड्स के अनुसार कर्मचारियों की सुविधा के लिए कई सुधार किए गए हैं। खास तौर पर CTC स्ट्रक्चर में बदलाव के तहत बेसिक सैलरी को कुल वेतन का कम से कम 50% रखना अनिवार्य है। यह नियम फिलहाल आंशिक रूप से लागू है और PF व ग्रेच्युटी की गणना में इस्तेमाल हो रहा है। माना जा रहा है कि दिसंबर तक पूरे ढांचे की विस्तृत गाइडलाइन जारी हो सकती है, हालांकि इस पर अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। 4.Tax के नियम अक्टूबर महीने में जिन करदाताओं की TDS कटौती हुई है, उन्हें भी निर्धारित नियमों के तहत संबंधित स्टेटमेंट जमा करना आवश्यक है। सेक्शन 194-IA, 194-IB, 194M और 194S के अंतर्गत आने वाले ऐसे व्यक्तियों के लिए स्टेटमेंट जमा करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर ही रखी गई है।