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Rule Changing from November: 1 नवंबर से होने जा रहे हैं ये बड़े बदलाव, आम आदमी की जेब पर पड़ेगा सीधा असर

अगले महीने 1 नवंबर से पैसों से जुड़े कई नियम बदलने वाले हैं, जिसका असर आम आदमी की जेब पर सीधा पड़ेगा।

By Shailly AryaEdited By: Shailly Arya
Publish Date: Mon, 26 Oct 2026 03:24:13 PM (IST)Updated Date: Mon, 26 Oct 2026 03:24:13 PM (IST)
Rule Changing from November: 1 नवंबर से होने जा रहे हैं ये बड़े बदलाव, आम आदमी की जेब पर पड़ेगा सीधा असर
Rule Changing from November: 1 नवंबर से होने जा रहे हैं ये बड़े बदलाव, आम आदमी की जेब पर पड़ेगा सीधा असर

HighLights

  1. 1 नवंबर से होने जा रहे हैं ये बड़े बदलाव
  2. आम आदमी की जेब पर पड़ेगा सीधा असर
  3. जानिए क्या क्या बदलने वाला है

बिजनेस डेस्क। 1 नवंबर से पैसों से जुड़े कई बड़े नियम बदलने वाले हैं। जिसमें पेंशन से लेकर इनकम टैक्स रिटर्न यानी ITR तक के नियम बदल जाएंगे।

जीवन प्रमाण पत्र

सरकारी पेंशन पाने वाले लोगों को हर साल अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होता है। इससे यह पता चलता है कि पेंशन पाने वाला व्यक्ति जीवित है और उसे पेंशन मिलती रहनी चाहिए। यह प्रमाण पत्र नवंबर के अंत तक जमा करना होता है। 80 साल या उससे अधिक उम्र के पेंशनर्स के लिए यह प्रक्रिया 1 अक्टूबर से शुरू हो चुकी है, जबकि अन्य पेंशनर्स 1 नवंबर से अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं और इसे जमा करने की आखिरी तारीख 30 नवंबर 2026 है।

ITR डेडलाइन

वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ऑडिट वाले मामलों में ITR भरने की समय सीमा 31 अक्टूबर से बढ़ाकर 21 नवंबर 2026 कर दी गई है। यह समय सीमा उन टैक्सपेयर्स के लिए है, जिन्हें अपने खातों का ऑडिट कराना और ऑडिट रिपोर्ट जमा करना जरूरी है, इसमें पात्र कारोबारी, पेशेवर, कंपनियां, फर्म और एलएलपी शामिल हैं।


LPG की नई कीमतें

हर महीने की शुरुआत में LPG सिलेंडर की नई कीमतें कंपनियों द्वारा जारी की जाती हैं। ऐसे में 1 नवंबर से भी LPG की नई कीमतें जारी होंगी।

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