Rule Changing from November: 1 नवंबर से होने जा रहे हैं ये बड़े बदलाव, आम आदमी की जेब पर पड़ेगा सीधा असर

बिजनेस डेस्क। 1 नवंबर से पैसों से जुड़े कई बड़े नियम बदलने वाले हैं। जिसमें पेंशन से लेकर इनकम टैक्स रिटर्न यानी ITR तक के नियम बदल जाएंगे।

जीवन प्रमाण पत्र

सरकारी पेंशन पाने वाले लोगों को हर साल अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होता है। इससे यह पता चलता है कि पेंशन पाने वाला व्यक्ति जीवित है और उसे पेंशन मिलती रहनी चाहिए। यह प्रमाण पत्र नवंबर के अंत तक जमा करना होता है। 80 साल या उससे अधिक उम्र के पेंशनर्स के लिए यह प्रक्रिया 1 अक्टूबर से शुरू हो चुकी है, जबकि अन्य पेंशनर्स 1 नवंबर से अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं और इसे जमा करने की आखिरी तारीख 30 नवंबर 2026 है।