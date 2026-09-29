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1 अक्टूबर से ATM, FD से लेकर NPS तक में होने वाले है बड़े बदलाव, देखें आपकी जेब पर क्या पड़ेगा असर

Rules changing from 1st October: 1 अक्टूबर से आपको कई बड़े बदलाव देखने को मिलने वाली है। जिसका सीधा असर आपके जेब पर पड़ने वाला है।

By Shailly AryaEdited By: Shailly Arya
Publish Date: Tue, 29 Sep 2026 02:49:23 PM (IST)Updated Date: Tue, 29 Sep 2026 02:49:23 PM (IST)
1 अक्टूबर से ATM, FD से लेकर NPS तक में होने वाले है बड़े बदलाव, देखें आपकी जेब पर क्या पड़ेगा असर
Rules changing from 1st October

HighLights

  1. 1 अक्टूबर से ATM, FD से लेकर NPS तक में होने वाले है बड़े बदलाव
  2. SBI के एटीएम के नियमों में बड़ा बदलाव
  3. 1 अक्टूबर से LPG Subsidy का लाभ उठाने के लिए बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कराना होगा

बिजनेस डेस्क। 1 अक्टूबर से LPG, ATM, NPS से लेकर FD और UPI तक में बदलाव होने वाला है आइये एक एक करके समझते है।

SBI के एटीएम के नियमों में बड़ा बदलाव

अगर आपके पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सैलरी अकाउंट (Salary Account) हैं, तो अब आप अक्टूबर से सिर्फ 5 बार किसी दूसरे बैंक के एटीएम का इस्तेमाल फ्री कर पाएंगे, इसके बाद करेंगे तो आपको चार्जेस देने होंगे। इस नियम में सिर्फ पैसे निकालना ही नहीं, बल्कि एटीएम से बैलेंस चेक करना या मिनी स्टेटमेंट निकालना जैसी सेवाएं भी शामिल हैं।

एफडी में होने वाले बड़े बदलाव

1 अक्टूबर से बैंकों को बल्क फिक्स्ड डिपॉजिट (Bulk FD) की ब्याज दरें Working day में सुबह 10 बजे तक ऑनलाइन पब्लिश करनी होंगी। RBI ने सुबह 10:10 बजे तक का समय दिया गया है।

LPG सब्सिडी पर नया नियम

1 अक्टूबर से LPG Subsidy का लाभ उठाने के लिए गैस कनेक्शन धारकों को आधार बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कराना होगा। जिनका e-KYC पूरा नहीं हुआ होगा, उन्हें सब्सिडी का लाभ नहीं मिलेगा।

NPS खाता खोलने की लगेगी फीस

1 अक्टूबर से नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) और एनपीएस लाइट के नियमों में संशोधन किया जाएगा। जिसके बाद जो भी ग्राहक पॉइंट ऑफ प्रेजेंस (PoP) यानी सर्विस प्रोवाइडर के जरिए एनपीएस से जुड़ेंगे, उन्हें हर पीआरएएन (PRAN) के लिए 200 रुपए का नया जॉइनिंग चार्ज देना होगा।