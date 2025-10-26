इस Mutual Fund में पैसा रहेगा सबसे ज्यादा सेफ... कम रिस्क, हाई रिटर्न के लिए इक्विटी में Risk
Safe Mutual Fund: म्यूचुअल फंड भारत में निवेशकों के बीच लोकप्रिय विकल्प हैं, जिन्हें शेयर बाजार की तुलना में ज्यादा सुरक्षित माना जाता है। इनमें निवेशकों का पैसा एसेट मैनेजमेंट कंपनियों के एक्सपर्ट्स द्वारा रिसर्च के आधार पर लगाया जाता है। ओवरनाइट और लिक्विड फंड सबसे सुरक्षित माने जाते हैं, जबकि कंजर्वेटिव हाइब्रिड और गिल्ट फंड सुरक्षा और ग्रोथ का संतुलन प्रदान करते हैं।
Publish Date: Sun, 26 Oct 2025 05:54:53 PM (IST)
Updated Date: Sun, 26 Oct 2025 05:54:53 PM (IST)
किस Mutual Fund में पैसा रहेगा ज्यादा सेफ, जानिए।
- ओवरनाइट और लिक्विड फंड सबसे सुरक्षित माने जाते हैं।
- कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड सुरक्षा और ग्रोथ का संतुलन देते।
- गिल्ट फंड सरकारी सिक्योरिटीज में निवेश करता है।
बिजनेस डेस्क: भारत में म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए सुरक्षित और लोकप्रिय निवेश विकल्प बने हुए हैं। अधिकतर निवेशक इन्हें इसलिए चुनते हैं क्योंकि डायरेक्ट इक्विटी मार्केट में निवेश में अधिक जोखिम होता है। म्यूचुअल फंड में निवेशकों का पैसा एसेट मैनेजमेंट कंपनियों के विशेषज्ञों द्वारा रिसर्च और रणनीति के साथ निवेश किया जाता है, जिससे यह अधिक सुरक्षित माना जाता है।
सेफ्टी का निर्धारण फंड के प्रकार, निवेश अवधि और निवेशक की जोखिम सहने की क्षमता पर निर्भर करता है। सबसे सुरक्षित माने जाने वाले फंड हैं ओवरनाइट फंड और लिक्विड फंड।
- ओवरनाइट फंड (Overnight funds): ये फंड ऐसे डेट इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करते हैं जो केवल एक बिजनेस दिन में मैच्योर हो जाते हैं। इनमें अधिकतर निवेश सरकारी बॉन्ड में होता है, जिससे रिस्क बहुत कम रहता है।
- लिक्विड फंड (Liquid Funds): ये शॉर्ट-टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट्स और मनी मार्केट सिक्योरिटीज के डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में निवेश करते हैं। इनका मैच्योरिटी पीरियड 91 दिन होता है। रिस्क ओवरनाइट फंड की तुलना में थोड़ा अधिक होता है, लेकिन रिटर्न और सुरक्षा संतुलित रहती है।
कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड (Conservative Hybrid Funds) : ये फंड अपने निवेश का 80-90% हिस्सा डेट इंस्ट्रूमेंट्स में और 10-20% हिस्सा इक्विटी में लगाते हैं। यह सुरक्षा और ग्रोथ के बीच संतुलन बनाए रखता है। अधिक डेट एलोकेशन वोलैटिलिटी को कम करता है, जबकि सीमित इक्विटी एक्सपोजर कुछ ग्रोथ का अवसर प्रदान करता है।
गिल्ट फंड (Gilt Funds): गिल्ट फंड अपनी कुल संपत्ति का कम से कम 80% सरकारी सिक्योरिटीज में निवेश करता है। इसे सरकारी समर्थन प्राप्त होने के कारण कम रिस्की माना जाता है। हालांकि, इन फंड्स की वैल्यू इंटरेस्ट रेट में बदलाव के प्रति संवेदनशील होती है, जिससे इंटरेस्ट रेट रिस्क होता है।
निष्कर्ष यह है कि अगर निवेशक सुरक्षा प्राथमिकता रखते हैं, तो ओवरनाइट, लिक्विड, कंजर्वेटिव हाइब्रिड और गिल्ट फंड सबसे सुरक्षित विकल्प हैं। उच्च रिटर्न के लिए इक्विटी फंड में निवेश जोखिम बढ़ा सकता है। इसलिए निवेशकों को अपनी वित्तीय जरूरत और रिस्क प्रोफाइल के अनुसार म्यूचुअल फंड चुनना चाहिए, ताकि उनका पैसा सुरक्षित रहे और संतुलित रिटर्न मिल सके।
(डिस्क्लेमर: यहां निवेश की राय नहीं दी गयी है। नई दुनिया निवेश की सलाह नहीं दे रहा है। कहीं भी निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)