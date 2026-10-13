Samsung Galaxy M56 5G पर बंपर ऑफर! Amazon सेल में मिल रही भारी छूट, जानें फीचर्स

टेक्नोलॉजी डेस्क। Amazon Great Indian Festival Sale 2026 में Samsung Galaxy M56 5G पर ऑफर मिल रहा है। इस फोन में 120Hz रिफ्रेश रेट वाला Super AMOLED डिस्प्ले, Exynos 1480 प्रोसेसर और 50MP का OIS कैमरा के साथ साथ 5,000mAh की बैटरी और 45W फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिलता है। फोन Android 15 पर आधारित One UI 7 पर चलता है।