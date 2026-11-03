बॉस हो तो सावजी ढोलकिया जैसा! दिवाली पर कर्मचारियों को गिफ्ट में दे चुकें है मर्सिडीज और घर, जानिए इस हीरा कारोबारी की कहानी

बिजनेस डेस्क। गुजरात के हीरा कारोबारी सावजी ढोलकिया अक्सर अपने कर्मचारियों को महंगे गिफ्ट देने की वजह से चर्चा में रहते हैं। सावजी ढोलकिया ने अपने कर्मचारियों को कई महंगे गिफ्ट्स दिए हैं। इन गिफ्ट्स में फ्लैट्स, कार और एफडी तक दिए गए हैं।

कैसे-कैसे गिफ्ट देते हैं सावजी ढोलकिया? सावजी ढोलकिया ने साल 2014 में दिवाली गिफ्ट के तौर पर अपने कर्मचारियों को 491 कारें और 207 फ्लैट दे दिए थे।

साल 2018 में उन्होंने उन कर्मचारियों को मर्सिडीज बेंज गिफ्ट की थी, जिन्होंने कंपनी में 25 साल पूरे किए थे।

साल 2016 में उन्होंने दिवाली पर अपने कर्मचारियों को 400 फ्लैट तोहफे में बांटे और 1,260 कारें भी गिफ्ट की थीं। साल 2016 में ढोलकिया ने अपने कर्मचारियों को फ्लैट और कार देते वक्त कहा था कि "हमारा मकसद है कि अगले पांच सालों में हर कर्मचारी के पास अपना घर और कार हो। इसलिए हमने कर्मचारियों को कार, घर और ज्वेलरी गिफ्ट करने का फैसला किया है।"