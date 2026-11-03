बॉस हो तो सावजी ढोलकिया जैसा! दिवाली पर कर्मचारियों को गिफ्ट में दे चुकें है मर्सिडीज और घर, जानिए इस हीरा कारोबारी की कहानी

बिजनेस डेस्क। गुजरात के हीरा कारोबारी सावजी ढोलकिया अक्सर अपने कर्मचारियों को महंगे गिफ्ट देने की वजह से चर्चा में रहते हैं। सावजी ढोलकिया ने अपने कर्मचारियों को कई महंगे गिफ्ट्स दिए हैं। इन गिफ्ट्स में फ्लैट्स, कार और एफडी तक दिए गए हैं।
साल 2016 में ढोलकिया ने अपने कर्मचारियों को फ्लैट और कार देते वक्त कहा था कि "हमारा मकसद है कि अगले पांच सालों में हर कर्मचारी के पास अपना घर और कार हो। इसलिए हमने कर्मचारियों को कार, घर और ज्वेलरी गिफ्ट करने का फैसला किया है।"
सावजी ढोलकिया का मानना है कि "देना ही पाने का सबसे पवित्र तरीका है।" जब कोई अपना प्रॉफिट कम करके अपने लोगों के साथ बांटता है, तो "जादू होता है।" ढोलकिया के अनुसार उनके कर्मचारियों के लिए उनके शानदार तोहफे उन्हें खुश करने के लिए होते हैं, ताकि वे अपने काम के साथ जिंदगी में भी अपना बेस्ट दे सकें।
आज हरि कृष्णा एक्सपोर्ट्स के मालिक सावजी ढोलकिया की कंपनी में 5,000 से भी अधिक कर्मचारी काम करते हैं।
महज 13 साल की कम उम्र में ही सावजी ढोलकिया की पैसों की तंगी के कारण पढ़ाई छूट गई और वे 1977 में अपने चाचा के साथ हीरे का कारोबार करने के लिए सूरत चले आए। उन्होंने सूरत की एक फैक्ट्री में 179 रुपये प्रति महीने की सैलरी पर नौकरी शुरू की थी।
साल 1984 में सावजी ढोलकिया ने अपने भाइयों के साथ मिलकर हरि कृष्णा एक्सपोर्टर्स कंपनी की शुरुआत की। यह कंपनी डायमंड और टेक्सटाइल दोनों सेक्टर में काम करती है।
1992 में उन्होंने हरि कृष्णा एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना की। यह एक डायमंड कंपनी है और 79 देशों में पॉलिश्ड हीरे एक्सपोर्ट करती है। साल 2014 आते-आते उनकी कंपनी का टर्नओवर चार अरब रुपये तक पहुंच गया था।
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सावजी ढोलकिया की नेटवर्थ करीब 16,000 करोड़ रुपये बताई जाती है और इस संपत्ति के साथ वे गुजरात के छठे सबसे अमीर व्यक्ति हैं।