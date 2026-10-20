SBI Data Leak: एसबीआई के 3.75 लाख ग्राहकों का डेटा लीक होने का दावा, जानें बचाव के तरीके

बिजनेस डेस्क। देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक को लेकर एक चिंता की खबर सामने आई है। भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के लाखों ग्राहकों के डेटा लीक होने का दावा किया जा रहा है। एक हैकर ग्रुप ने दावा किया है कि उसके पास SBI के 3.75 लाख ग्राहकों के रिकॉर्ड मौजूद हैं। इसमें उनकी पर्सनल डिटेल, KYC से जुड़े डॉक्यूमेंट्स, लोन एप्लीकेशन और बैंक में खाता खोलने के लिए जमा किए गए डॉक्यूमेंट्स शामिल हैं।

रिपोर्ट्स के मुताबिक 'Siriusim' नाम के हैकर ग्रुप ने डार्क वेब से जुड़े एक फोरम पर डेटा होने का दावा किया।

3.75 लाख रिकॉर्ड

हैकर ग्रुप का दावा है कि उसके पास 3,75,000 से ज्यादा रिकॉर्ड वाली CSV फाइल और 2,722 PDF दस्तावेज मौजूद हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, हैकर ग्रुप ने कुछ दस्तावेज भी शेयर किए हैं।

हालांकि बैंक की ओर से इस मामले पर आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। ऐसे में ग्राहकों के लिए जरूरी है कि वे घबराने के बजाय सतर्क रहें।

यह भी पढ़ें- PNB की एफडी में 5 लाख रुपये लगाने पर कितना होगा फायदा? जानें 1 से 10 साल तक का पूरा कैलकुलेशन

डेटा लीक से बचने के लिए SBI ग्राहक क्या करें?

डेटा लीक की खबर सामने आने पर ग्राहक घबरा रहे हैं, जबकि उन्हें समझदारी से फैसला लेना चाहिए।