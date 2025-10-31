1 नवंबर से बदल जाएंगे बैंकिंग के कई नियम, ग्राहकों को मिलेंगे नए अधिकार

बिजनेस डेस्क। 1 नवंबर 2025 से देश की बैंकिंग व्यवस्था में बड़े बदलाव लागू होने जा रहे हैं। बैंकिंग लॉ (संशोधन) अधिनियम 2025 के तहत ये बदलाव किए जाएंगे, जिससे आपकी बैंकिंग जरूरतें सीधे प्रभावित होंगी।

अप्रैल 2025 में जारी नोटिफिकेशन के अनुसार इनका मकसद बैंकिंग सिस्टम को अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और ग्राहक-हितैषी बनाना है। इसमें बैंक खातों, लॉकर और क्रेडिट कार्ड से जुड़े कई नियमों में सुधार किया है।

नॉमिनेशन के नियमों में बड़ा बदलाव

अब बैंक ग्राहक अपने खाते, सेफ डिपॉजिट लॉकर और सेफ कस्टडी में रखे सामान के लिए अधिकतम चार नॉमिनी जोड़ सकेंगे। पहले केवल एक ही नॉमिनी रखने की अनुमति थी।

आरबीआई ने 1986 से 2021 के बीच जारी 31 पुराने सर्कुलर रद्द कर यह सुविधा लागू की है। हालांकि, ग्राहक नॉमिनी नहीं रखना चाहते हैं, तो वे लिखित रूप से इसका इनकार कर सकते हैं।

बैंक लॉकर के लिए नई व्यवस्था

लॉकर धारकों के लिए भी नया नियम लागू होगा। अब ग्राहक अपने बैंक लॉकर के लिए भी चार नॉमिनी चुन सकते हैं। पहले नॉमिनी के न रहने पर दूसरे, फिर तीसरे और चौथे को अधिकार मिलेगा। यह व्यवस्था विवादों और दावों में पारदर्शिता लाने में मदद करेगी।