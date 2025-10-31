1 नवंबर से बदल जाएंगे बैंकिंग के कई नियम, ग्राहकों को मिलेंगे नए अधिकार

बिजनेस डेस्क। 1 नवंबर 2025 से देश की बैंकिंग व्यवस्था में बड़े बदलाव लागू होने जा रहे हैं। बैंकिंग लॉ (संशोधन) अधिनियम 2025 के तहत ये बदलाव किए जाएंगे, जिससे आपकी बैंकिंग जरूरतें सीधे प्रभावित होंगी।
अप्रैल 2025 में जारी नोटिफिकेशन के अनुसार इनका मकसद बैंकिंग सिस्टम को अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और ग्राहक-हितैषी बनाना है। इसमें बैंक खातों, लॉकर और क्रेडिट कार्ड से जुड़े कई नियमों में सुधार किया है।
लॉकर धारकों के लिए भी नया नियम लागू होगा। अब ग्राहक अपने बैंक लॉकर के लिए भी चार नॉमिनी चुन सकते हैं। पहले नॉमिनी के न रहने पर दूसरे, फिर तीसरे और चौथे को अधिकार मिलेगा। यह व्यवस्था विवादों और दावों में पारदर्शिता लाने में मदद करेगी।
एसबीआई और अन्य प्रमुख बैंकों ने 1 नवंबर से क्रेडिट कार्ड चार्जेस के नियम भी बदले हैं। अब अनसिक्योर क्रेडिट कार्ड पर 3.75% तक ब्याज शुल्क देना होगा। कोई ग्राहक थर्ड पार्टी ऐप के माध्यम से स्कूल या कॉलेज की फीस भरता है, तो 1% अतिरिक्त चार्ज देना होगा। 1000 रुपये से अधिक वॉलेट लोड करने पर भी 1% शुल्क लगेगा।
सरकार का कहना है कि ये सुधार बैंकिंग व्यवस्था को सुरक्षित, ग्राहक-केंद्रित और डिजिटल रूप से पारदर्शी बनाएंगे। इनसे खाताधारकों को अपने वित्तीय संसाधनों पर अधिक नियंत्रण और सुविधा मिलेगी।