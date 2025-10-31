मेरी खबरें
    1 नवंबर से बदल जाएंगे बैंकिंग के कई नियम, ग्राहकों को मिलेंगे नए अधिकार

    1 नवंबर से बैंकिंग नियमों में बड़े बदलाव लागू होंगे। खाते, लॉकर और कस्टडी में अब चार नॉमिनी जोड़ने की सुविधा मिलेगी। लॉकर अधिकार क्रमवार तय होंगे। क्रेडिट कार्ड पर 3.75% तक शुल्क और थर्ड पार्टी भुगतान पर 1% चार्ज लगेगा। बदलावों से बैंकिंग सिस्टम पारदर्शी बनेगा।

    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Fri, 31 Oct 2025 01:53:32 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 31 Oct 2025 02:04:33 PM (IST)
    देश की बैंकिंग व्यवस्था में बड़े बदलाव लागू होने जा रहे हैं। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. चार नॉमिनी जोड़ने की नई सुविधा लागू।
    2. लॉकर अधिकार क्रमवार नॉमिनी को मिलेंगे।
    3. क्रेडिट कार्ड पर 3.75% तक ब्याज शुल्क।

    बिजनेस डेस्क। 1 नवंबर 2025 से देश की बैंकिंग व्यवस्था में बड़े बदलाव लागू होने जा रहे हैं। बैंकिंग लॉ (संशोधन) अधिनियम 2025 के तहत ये बदलाव किए जाएंगे, जिससे आपकी बैंकिंग जरूरतें सीधे प्रभावित होंगी।

    अप्रैल 2025 में जारी नोटिफिकेशन के अनुसार इनका मकसद बैंकिंग सिस्टम को अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और ग्राहक-हितैषी बनाना है। इसमें बैंक खातों, लॉकर और क्रेडिट कार्ड से जुड़े कई नियमों में सुधार किया है।

    नॉमिनेशन के नियमों में बड़ा बदलाव

    • अब बैंक ग्राहक अपने खाते, सेफ डिपॉजिट लॉकर और सेफ कस्टडी में रखे सामान के लिए अधिकतम चार नॉमिनी जोड़ सकेंगे। पहले केवल एक ही नॉमिनी रखने की अनुमति थी।

    • आरबीआई ने 1986 से 2021 के बीच जारी 31 पुराने सर्कुलर रद्द कर यह सुविधा लागू की है। हालांकि, ग्राहक नॉमिनी नहीं रखना चाहते हैं, तो वे लिखित रूप से इसका इनकार कर सकते हैं।

    बैंक लॉकर के लिए नई व्यवस्था

    लॉकर धारकों के लिए भी नया नियम लागू होगा। अब ग्राहक अपने बैंक लॉकर के लिए भी चार नॉमिनी चुन सकते हैं। पहले नॉमिनी के न रहने पर दूसरे, फिर तीसरे और चौथे को अधिकार मिलेगा। यह व्यवस्था विवादों और दावों में पारदर्शिता लाने में मदद करेगी।

    क्रेडिट कार्ड नियमों में संशोधन

    एसबीआई और अन्य प्रमुख बैंकों ने 1 नवंबर से क्रेडिट कार्ड चार्जेस के नियम भी बदले हैं। अब अनसिक्योर क्रेडिट कार्ड पर 3.75% तक ब्याज शुल्क देना होगा। कोई ग्राहक थर्ड पार्टी ऐप के माध्यम से स्कूल या कॉलेज की फीस भरता है, तो 1% अतिरिक्त चार्ज देना होगा। 1000 रुपये से अधिक वॉलेट लोड करने पर भी 1% शुल्क लगेगा।


    बदलावों का उद्देश्य

    सरकार का कहना है कि ये सुधार बैंकिंग व्यवस्था को सुरक्षित, ग्राहक-केंद्रित और डिजिटल रूप से पारदर्शी बनाएंगे। इनसे खाताधारकों को अपने वित्तीय संसाधनों पर अधिक नियंत्रण और सुविधा मिलेगी।

