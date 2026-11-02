कभी बर्थडे पर केक खरीदने तक के नहीं थे पैसे, 50 रुपये से शुरू किया था अपना करियर, आज करोड़ों में खेलते हैं किंग खान

बिजनेस डेस्क। बॉलीवुड के किंग कहे जाने वाले शाहरुख के पास कभी केक खरीदने तक के पैसे नहीं थे और आज करोड़ों की संपत्ति है। आज शाहरुख खान की पहचान सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों तक है, लेकिन यहां तक पहुंचना उनके लिए आसान नहीं था। उन्होंने दर-दर की ठोकरें खाई हैं, तब जाकर आज वो इस मुकाम पर हैं। शुरुआती करियर एक्टर ने अपने करियर की शुरुआत छोटे पर्दे से की थी। उन्हें पहचान दूरदर्शन के शो से मिली थी। जिसके बाद उन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा और अपनी मेहनत और शानदार एक्टिंग के दम पर इंडस्ट्री में यह मुकाम हासिल किया।

पहली बार सैलरी 50 रुपये मिली थी शाहरुख खान को शुरुआती दिनों में सिर्फ 50 रुपये मिले थे। उन्होंने एक टीवी डांस शो में बताया था कि वो एक बार ताजमहल गए थे जब उन्हें पहली बार सैलरी 50 रुपये मिली थी। वो एक शो में अशर थे, जो सिनेमाघरों में लाइट दिखाकर लोगों को उनकी सीट बताते हैं, जिसके लिए 50 रुपये बतौर सैलरी मिली थी। वो इस 50 रुपये से ताजमहल देखना चाहते थे, लेकिन उनके सारे पैसे टिकट में ही चले गए थे। जिस वजह से उन्हें लस्सी पीकर रात गुजारनी पड़ी थी, जिसमें एक मक्खी भी थी।