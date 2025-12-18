Share Market Today: आज कमजोरी के संकेत दे रहा गिफ्ट निफ्टी, इन स्टॉक्स पर बनाए रखें अपनी नजर

बिजनेस डेस्क। भारतीय शेयर बाजार के लिए आज की शुरुआत सतर्कता भरी रह सकती है। शुरुआती संकेतों के मुताबिक बाजार हल्की गिरावट के साथ खुल सकता है। ग्लोबल मार्केट में कमजोरी, करेंसी में उतार-चढ़ाव और कमोडिटी कीमतों में अस्थिरता का असर निवेशकों की धारणा पर दिख रहा है। एशियाई और अमेरिकी बाजारों के मिश्रित रुझानों के बीच घरेलू निवेशक चुनिंदा शेयरों में स्टॉक-स्पेसिफिक मूवमेंट पर फोकस कर सकते हैं।
सुबह करीब साढ़े सात बजे के संकेतों के अनुसार, इंडेक्स में मामूली गिरावट देखी गई है, जिससे यह अंदेशा जताया जा रहा है कि आज के कारोबार में उतार-चढ़ाव बना रह सकता है। ऐसे माहौल में कंपनियों से जुड़ी अहम घोषणाएं और कॉरपोरेट एक्शन शेयरों की चाल तय करेंगे।
आईटी सेक्टर की दिग्गज कंपनी HCL टेक्नोलॉजीज को नीदरलैंड के चौथे सबसे बड़े रिटेल बैंक ASN बैंक ने स्ट्रेटेजिक पार्टनर के रूप में चुना है। यह करार कंपनी के लिए यूरोपीय बाजार में नई संभावनाएं खोल सकता है।
Cyient की सब्सिडियरी Cyient Semiconductors Singapore ने काइनेटिक टेक्नोलॉजीज में मेजॉरिटी हिस्सेदारी खरीदने के लिए 93 मिलियन डॉलर का समझौता किया है, जिससे सेमीकंडक्टर सेगमेंट में कंपनी की मौजूदगी मजबूत होगी।
कंपनी के बोर्ड ने वेंकट पेरी को ग्रुप चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर नियुक्त करने को मंजूरी दी है। यह नियुक्ति मैनेजमेंट स्ट्रक्चर को और सशक्त कर सकती है।
कंपनी को भारतीय रेलवे से सेफ्टी और सिग्नलिंग सिस्टम का 273.24 करोड़ रुपये का पहला ऑर्डर मिला है, जो ऑर्डर बुक को मजबूती देगा।
GMR Power and Urban Infra, Indian Overseas Bank, KP Energy, Mahindra Lifespace, Paytm, AstraZeneca Pharma India, Denta Water और Syrma SGS Technology जैसे शेयर भी आज खबरों के चलते फोकस में रह सकते हैं।