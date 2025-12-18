मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Share Market Today: आज कमजोरी के संकेत दे रहा गिफ्ट निफ्टी, इन स्टॉक्स पर बनाए रखें अपनी नजर

    भारतीय शेयर बाजार आज हल्की गिरावट के संकेतों के साथ खुल सकता है। ग्लोबल बाजारों के मिश्रित रुझान, करेंसी और कमोडिटी में उतार-चढ़ाव निवेशकों की धारणा क ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Thu, 18 Dec 2025 08:17:36 AM (IST)Updated Date: Thu, 18 Dec 2025 08:17:36 AM (IST)
    Share Market Today: आज कमजोरी के संकेत दे रहा गिफ्ट निफ्टी, इन स्टॉक्स पर बनाए रखें अपनी नजर
    आज इन शेयर्स पर रखें नजर। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. ग्लोबल संकेतों के बीच बाजार में हल्की कमजोरी संभव।
    2. आईटी और बैंकिंग शेयरों पर निवेशकों की नजर।
    3. Cyient और HCL Tech में स्टॉक-स्पेसिफिक हलचल।

    बिजनेस डेस्क। भारतीय शेयर बाजार के लिए आज की शुरुआत सतर्कता भरी रह सकती है। शुरुआती संकेतों के मुताबिक बाजार हल्की गिरावट के साथ खुल सकता है। ग्लोबल मार्केट में कमजोरी, करेंसी में उतार-चढ़ाव और कमोडिटी कीमतों में अस्थिरता का असर निवेशकों की धारणा पर दिख रहा है। एशियाई और अमेरिकी बाजारों के मिश्रित रुझानों के बीच घरेलू निवेशक चुनिंदा शेयरों में स्टॉक-स्पेसिफिक मूवमेंट पर फोकस कर सकते हैं।

    सुबह करीब साढ़े सात बजे के संकेतों के अनुसार, इंडेक्स में मामूली गिरावट देखी गई है, जिससे यह अंदेशा जताया जा रहा है कि आज के कारोबार में उतार-चढ़ाव बना रह सकता है। ऐसे माहौल में कंपनियों से जुड़ी अहम घोषणाएं और कॉरपोरेट एक्शन शेयरों की चाल तय करेंगे।


    इन शेयरों पर रहेगी खास नजर

    HCL Technologies

    आईटी सेक्टर की दिग्गज कंपनी HCL टेक्नोलॉजीज को नीदरलैंड के चौथे सबसे बड़े रिटेल बैंक ASN बैंक ने स्ट्रेटेजिक पार्टनर के रूप में चुना है। यह करार कंपनी के लिए यूरोपीय बाजार में नई संभावनाएं खोल सकता है।

    Cyient

    Cyient की सब्सिडियरी Cyient Semiconductors Singapore ने काइनेटिक टेक्नोलॉजीज में मेजॉरिटी हिस्सेदारी खरीदने के लिए 93 मिलियन डॉलर का समझौता किया है, जिससे सेमीकंडक्टर सेगमेंट में कंपनी की मौजूदगी मजबूत होगी।

    Jio Financial Services

    कंपनी के बोर्ड ने वेंकट पेरी को ग्रुप चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर नियुक्त करने को मंजूरी दी है। यह नियुक्ति मैनेजमेंट स्ट्रक्चर को और सशक्त कर सकती है।

    Titagarh Rail Systems

    कंपनी को भारतीय रेलवे से सेफ्टी और सिग्नलिंग सिस्टम का 273.24 करोड़ रुपये का पहला ऑर्डर मिला है, जो ऑर्डर बुक को मजबूती देगा।

    अन्य प्रमुख शेयर

    GMR Power and Urban Infra, Indian Overseas Bank, KP Energy, Mahindra Lifespace, Paytm, AstraZeneca Pharma India, Denta Water और Syrma SGS Technology जैसे शेयर भी आज खबरों के चलते फोकस में रह सकते हैं।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.