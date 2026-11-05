धनतेरस पर नकली चांदी का सिक्का तो नहीं खरीद रहे आप? 2 मिनट में करें शुद्धता की पहचान

बिजनेस डेस्क। त्योहार के सीजन में लोग जल्दबाजी में खरीदारी करते हैं, जिस वजह से उनको ही इसका नुकसान उठाना पड़ता है। अगर आप चांदी का सिक्का खरीदने का सोच रहे हैं तो आपको काफी चीजों का ध्यान रखना जरूरी है।

बाजार में मिलने वाला हर चांदी का सिक्का शुद्ध नहीं होता। कुछ दुकानदार चांदी में तांबा, निकेल, एल्युमिनियम और जिंक जैसी दूसरी धातुएं मिलाकर बेचते हैं इसलिए हम आपको कुछ आसान तरीके बता रहे हैं जिससे आप घर पर ही चांदी के सिक्के की जांच कर सकते हैं।

बर्फ से करें चांदी की जांच असली चांदी की पहचान बर्फ से कर सकते हैं। चांदी के सिक्के के ऊपर एक छोटा बर्फ का टुकड़ा रखें। अगर सिक्के में चांदी की मात्रा अच्छी है तो बर्फ सामान्य से तेजी से पिघलने लगेगी, अगर ऐसा न हो तो सावधान हो जाएं। चुंबक से पता करें असली या नकली चांदी की जांच के लिए चुंबक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। एक मजबूत चुंबक को सिक्के के पास लेकर जाएं। असली चांदी चुंबक से नहीं चिपकती है और अगर सिक्का चुंबक की तरफ तेजी से खिंचता है तो उसमें लोहे या कुछ अन्य चुंबकीय धातुओं की मिलावट हो सकती है।