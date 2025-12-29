मेरी खबरें
    Silver Price Today: चांदी 16000 रुपये टूटी, सोना 2700 रु. घटा, अब ये हैं ताजा दाम

    बीते दौर और आने वाले समय में इलैक्ट्रिक व्हीकल और बैटरियों में चांदी का प्रयोग तेजी से बढ़ रहा है। चीन ने नई नीति घोषित करते हुए नियम लागू कर दिया है ...और पढ़ें

    By Lokesh SolankiEdited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Mon, 29 Dec 2025 08:29:37 PM (IST)Updated Date: Mon, 29 Dec 2025 08:30:23 PM (IST)
    सोने और चांदी के दाम।

    1. चीन की नीति बनी चांदी में तेजी कारण, नया साल रहेगा अहम है।
    2. मुनाफा वसूली चांदी 16000 रुपये टूटी, सोना 2700 रु. घटा है।
    3. अगले वर्ष चांदी की आपूर्ति को लेकर तंगी का दृश्‍य बन सकता है।

    नईदुनिया प्रतिनिधि,इंदौर। चांदी में इस साल 150 प्रतिशत से ज्यादा की तेजी आ चुकी है। चांदी के बढ़े दाम आम खरीदारों के साथ सराफा कारोबारियों को भी हैरान कर रहे हैं।चीन की नीति चांदी के दाम में रिकार्ड तोड़ तेजी के लिए सबसे प्रमुख कारण मानी जा रही है। चांदी मूल रूप से एक औद्योगिक धातु हैं।

    बीते दौर और आने वाले समय में इलैक्ट्रिक व्हीकल और बैटरियों में चांदी का प्रयोग तेजी से बढ़ रहा है। चीन ने नई नीति घोषित करते हुए नियम लागू कर दिया है कि चांदी का निर्यात करने पर अब लायसेंस लेना होगा।


    यानि सरकार से अनुमति मिलने के बाद ही चांदी का निर्यात हो सकेगा। दुनिया में 65 प्रतिशत चांदी की आपूर्ति चीन से होती है। नई नीति 1 जनवरी से लागू हो जाएगी।

    ऐसे में तय माना जा रहा है कि अगले वर्ष चांदी की आपूर्ति को लेकर विश्व को तंगी का सामना कर पड़ सकता है। दरअसल चीन अपनी नीति से अमेरिका व अन्य देशों के विनिर्माण सेक्टर को झटका देने की तैयारी में हैं।

    टेस्ला जैसी तमाम कंपनियों से लेकर यूरोप की आटोमोबाइल कंपनियां भी बैटरी निर्माण के लिए चीन की चांदी पर निर्भर है। ऐसे में आने वाले नए वर्ष में चांदी को लेकर ऐसे ही हाल बने रह सकते हैं।

    इस बीच स्थानीय बाजार में ऊंचे दामों पर अब कीमती धातुओं में थोड़ी मुनाफावसूली दिख रहा है। सोमवार को दोपहर दोपहर बाद चांदी में जोरदार गिरावट और सोने भी मंदी देखने को मिली।

    कामेक्स पर सोना वायदा 69 डालर टूटकर 4439 डालर प्रति औंस और चांदी वायदा 390 सेंट घटकर 75.20 डालर प्रति औंस पर कारोबार करती देखी गई।

    भारतीय बाजारों में भी छोटे निवेशकों की घबराहट पूर्ण बिकवाली बढ़ने के कारण इंदौर चांदी चौरसा 16000 रुपये टूटकर 234000 रुपये प्रति किलो और सोना केडबरी 2700 रुपये टूटकर 141000 रुपये प्रति दस ग्राम रह गया।

    शादी और त्योहारों के मौसम में बढ़ने वाली बिक्री काफी धीमी है। पहले जो लोग 22 कैरेट सोना आराम से खरीदते थे वे अब हल्के गहनों 18 या 14 कैरेट की ओर रुख कर रहे है।

    ज्वेलर्स का मानना है कि 2026 में सोने की कीमतों में मजबूती बनी रह सकती है। अमेरिकी फेड की ओर से ब्याज दरों में कटौती और सेफ-हेवन डिमांड के चलते 2026 की पहली छमाही में ही सोना 1 लाख 60 हजार के करीब पहुंच जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा।

    कामेक्स वायदा

    पर सोना वायदा बढ़कर 4461 डालर तक जाने के बाद ऊपर में 4548 डालर और नीचे में 4439 डालर प्रति औंस और चांदी 75.20 डालर तक जाने के बाद ऊपर में 83.70 डालर और नीचे में 74.21 डालर प्रति औंस पर कारोबार करती देखी गई।

    इंदौर के बंद भाव

    • सोना केडबरी रवा नकद में 141000 सोना आरटीजीएस में 136450 (जीएसटी अतिरिक्त), सोना 22 कैरेट 125100 रुपये प्रति दस ग्राम (जीएसटी अतिरिक्त) है।

    • शनिवार को सोना 143700 रुपये पर बंद हुआ। चांदी चौरसा 234000, चांदी आरटीजीएस 235000 चांदी टंच 234500 रुपये प्रति किलो और चांदी सिक्का 2400 रु. प्रति नग बिका। शनिवार को चांदी 250000 रु. पर बंद हुई थी।

