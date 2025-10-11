मेरी खबरें
    Silver Rate: सोने की तरह चमक रही चांदी, इस शहर में कीमत पहुंची 180000 के पार

    Silver Rate Today: त्योहारी सीजन में सोने के साथ-साथ चांदी की कीमतें भी आसमान छू रही हैं, जहां कई शहरों में इसकी कीमत एक लाख 80 हजार के पार पहुंच चुकी है। आइए जानते हैं कि किस शहर में इसकी कीमत एक लाख अस्सी हजार के पार पहुंच चुकी है।

    By Mohan Kumar
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Sat, 11 Oct 2025 06:00:15 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 11 Oct 2025 06:05:32 PM (IST)
    HighLights

    1. सोने की तरह चांदी की कीमतें भी आसमान छू रही हैं
    2. कई जगह सिल्वर की शॉर्टेज भी देखी जा रही है
    3. एक सप्ताह में 20 हजार से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है

    बिजनेस डेस्क। त्योहारी सीजन में सोने के साथ-साथ चांदी की कीमतें भी आसमान छू रही हैं, जहां कई शहरों में इसकी कीमत एक लाख 80 हजार के पार पहुंच चुकी है। शनिवार 11 अक्टूबर को चांदी की कीमतों में 6 हजार रुपये की बढ़ोतरी देखने को मिली। भारत ही नहीं पूरी दुनिया में चांदी की डिमांड बढ़ गई है, जिसकी वजह से सिल्वर की शॉर्टेज भी देखी जा रही है। आलम यह है कि भारत के कई शहरों में इसकी वजह से ज्वैलर्स ग्राहकों से ऑर्डर भी नहीं ले रहे हैं।

    एक सप्ताह में जबरदस्त बढ़ोतरी

    भारत में चांदी की कीमतों में पिछले एक सप्ताह में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई। 11 अक्टूबर को चांदी की कीमत 1,770 रुपये प्रति ग्राम और 1,77,000 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई, जो 6 अक्टूबर की तुलना में कुल 21,000 रुपये प्रति किलोग्राम की छलांग है, तब चांदी की कीमत 1,560 रुपये प्रति ग्राम और 1,56,000 रुपये प्रति किलोग्राम थी।


    दिल्ली में चांदी की कीमत

    भारत की राजधानी दिल्ली में चांदी की कीमत 1,74,100 रुपये प्रति किलो है, जबकि तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में चांदी की कीमत 1,84,100 रुपये के पार जा चुकी है। चांदी की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी से इस पर नजर रखने वाले निवेशकों और व्यापारियों को काफी राहत मिली। मुंबई में चांदी अपेक्षाकृत अधिक सस्ती है, जहां 10 ग्राम की कीमत 1,740 रुपये, 100 ग्राम की कीमत 17,400 रुपये तथा 1 किलोग्राम की कीमत 1,74,000 रुपये है।

    बीते एक हफ्ते में कितना बदला चांदी का रेट?

    06 अक्टूबर, 2025 – 1,48,843 रुपये प्रति किलोग्राम

    07 अक्टूबर, 2025 – 1,49,441 रुपये प्रति किलोग्राम

    08 अक्टूबर, 2025 – 1,52,700 रुपये प्रति किलोग्राम

    09 अक्टूबर, 2025 – 1,59,550 रुपये प्रति किलोग्राम

    10 अक्टूबर, 2025 – 1,64,500 रुपये प्रति किलोग्राम

