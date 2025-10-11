Silver Rate: सोने की तरह चमक रही चांदी, इस शहर में कीमत पहुंची 180000 के पार

बिजनेस डेस्क। त्योहारी सीजन में सोने के साथ-साथ चांदी की कीमतें भी आसमान छू रही हैं, जहां कई शहरों में इसकी कीमत एक लाख 80 हजार के पार पहुंच चुकी है। शनिवार 11 अक्टूबर को चांदी की कीमतों में 6 हजार रुपये की बढ़ोतरी देखने को मिली। भारत ही नहीं पूरी दुनिया में चांदी की डिमांड बढ़ गई है, जिसकी वजह से सिल्वर की शॉर्टेज भी देखी जा रही है। आलम यह है कि भारत के कई शहरों में इसकी वजह से ज्वैलर्स ग्राहकों से ऑर्डर भी नहीं ले रहे हैं।

एक सप्ताह में जबरदस्त बढ़ोतरी भारत में चांदी की कीमतों में पिछले एक सप्ताह में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई। 11 अक्टूबर को चांदी की कीमत 1,770 रुपये प्रति ग्राम और 1,77,000 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई, जो 6 अक्टूबर की तुलना में कुल 21,000 रुपये प्रति किलोग्राम की छलांग है, तब चांदी की कीमत 1,560 रुपये प्रति ग्राम और 1,56,000 रुपये प्रति किलोग्राम थी।