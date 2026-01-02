मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Silver Rate Today: चांदी में फिर लौटी चमक, एक दिन में 4 हजार बढ़ी कीमत

    नए साल 2026 की शुरुआत में चांदी ने कमोडिटी बाजार में ऐतिहासिक तेजी दर्ज की है। एमसीएक्स पर चांदी 6,000 रुपये से ज्यादा उछली, जबकि सोने में भी मजबूती द ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Fri, 02 Jan 2026 11:12:12 AM (IST)Updated Date: Fri, 02 Jan 2026 11:12:12 AM (IST)
    Silver Rate Today: चांदी में फिर लौटी चमक, एक दिन में 4 हजार बढ़ी कीमत
    कमोडिटी बाजार में चांदी ने रचा इतिहास। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. नए साल में चांदी ने बनाया रिकॉर्ड स्तर
    2. एमसीएक्स पर चांदी 2.42 लाख रुपये पहुंची
    3. सोने में भी 800 रुपये से ज्यादा तेजी

    बिजनेस डेस्क। नए साल 2026 की शुरुआत होते ही कमोडिटी बाजार में चांदी ने इतिहास रच दिया है। शुक्रवार, 2 जनवरी 2026 को बाजार खुलते ही चांदी में 4000 रुपये प्रति किलो से ज्यादा की जोरदार तेजी दर्ज की गई। दिसंबर 2025 में भी चांदी ने निवेशकों को शानदार रिटर्न दिया था। कमोडिटी एक्सपर्ट्स के मुताबिक, ऐसी तेजी दशकों बाद देखने को मिल रही है।

    चांदी ने बनाया नया रिकॉर्ड

    शुक्रवार सुबह करीब 10 बजे एमसीएक्स पर चांदी का भाव 2,42,224 रुपये प्रति किलो पहुंच गया। इसमें 6,351 रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी दर्ज की गई। कारोबारी सत्र के दौरान चांदी ने 2,39,041 रुपये का लो और 2,43,443 रुपये प्रति किलो का हाई रिकॉर्ड बनाया। विशेषज्ञ अजय केडिया का कहना है कि इतनी तेज उछाल 1979 के बाद पहली बार देखी जा रही है।


    सोने में भी मजबूती

    चांदी के साथ-साथ सोने में भी तेजी देखने को मिली, हालांकि रफ्तार अपेक्षाकृत धीमी रही। सुबह 10.19 बजे एमसीएक्स में सोने का भाव 1,36,619 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा, जिसमें 815 रुपये की बढ़ोतरी दर्ज की गई। सोने ने दिन के कारोबार में 1,36,523 रुपये का लो और 1,36,699 रुपये प्रति 10 ग्राम का हाई बनाया।

    शहरों में सोना-चांदी के ताजा भाव

    शहरों के हिसाब से देखें तो रायपुर में सोना सबसे सस्ता 1,36,660 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा, जबकि भोपाल और इंदौर में यह सबसे महंगा 1,36,860 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया। वहीं जयपुर में चांदी सबसे सस्ती 2,41,600 रुपये प्रति किलो और भोपाल-इंदौर में सबसे महंगी 2,41,880 रुपये प्रति किलो रही।

    2026 में क्या रहेगा रुझान?

    कमोडिटी एक्सपर्ट अजय केडिया का मानना है कि 2025 जैसी तेजी 2026 में दोहराना मुश्किल है। आमतौर पर इतनी तेजी के बाद या तो बड़ी गिरावट आती है या कीमतें लंबे समय तक ऊंचे स्तर पर स्थिर रहती हैं। उनका अनुमान है कि चांदी 1,50,000 रुपये प्रति किलो का मजबूत बेस बना सकती है और मौजूदा हालात में 3,00,000 रुपये प्रति किलो के आसपास भी टिक सकती है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.