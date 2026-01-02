Silver Rate Today: चांदी में फिर लौटी चमक, एक दिन में 4 हजार बढ़ी कीमत

बिजनेस डेस्क। नए साल 2026 की शुरुआत होते ही कमोडिटी बाजार में चांदी ने इतिहास रच दिया है। शुक्रवार, 2 जनवरी 2026 को बाजार खुलते ही चांदी में 4000 रुपये प्रति किलो से ज्यादा की जोरदार तेजी दर्ज की गई। दिसंबर 2025 में भी चांदी ने निवेशकों को शानदार रिटर्न दिया था। कमोडिटी एक्सपर्ट्स के मुताबिक, ऐसी तेजी दशकों बाद देखने को मिल रही है।

चांदी ने बनाया नया रिकॉर्ड शुक्रवार सुबह करीब 10 बजे एमसीएक्स पर चांदी का भाव 2,42,224 रुपये प्रति किलो पहुंच गया। इसमें 6,351 रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी दर्ज की गई। कारोबारी सत्र के दौरान चांदी ने 2,39,041 रुपये का लो और 2,43,443 रुपये प्रति किलो का हाई रिकॉर्ड बनाया। विशेषज्ञ अजय केडिया का कहना है कि इतनी तेज उछाल 1979 के बाद पहली बार देखी जा रही है।

सोने में भी मजबूती चांदी के साथ-साथ सोने में भी तेजी देखने को मिली, हालांकि रफ्तार अपेक्षाकृत धीमी रही। सुबह 10.19 बजे एमसीएक्स में सोने का भाव 1,36,619 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा, जिसमें 815 रुपये की बढ़ोतरी दर्ज की गई। सोने ने दिन के कारोबार में 1,36,523 रुपये का लो और 1,36,699 रुपये प्रति 10 ग्राम का हाई बनाया। शहरों में सोना-चांदी के ताजा भाव शहरों के हिसाब से देखें तो रायपुर में सोना सबसे सस्ता 1,36,660 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा, जबकि भोपाल और इंदौर में यह सबसे महंगा 1,36,860 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया। वहीं जयपुर में चांदी सबसे सस्ती 2,41,600 रुपये प्रति किलो और भोपाल-इंदौर में सबसे महंगी 2,41,880 रुपये प्रति किलो रही।