चांदी 2 लाख 33 हजार के रिकाॅर्ड दाम पर, एक दिन में 12 हजार का उछाल
भारतीय बाजार में सोने-चांदी के नए रिकार्ड दामों के साथ ही विदेशों में भी सोना पहली पार 4500 डालर के पार और चांदी 73 डालर के पार पहुंची है। सराफा बाजार ...और पढ़ें
Publish Date: Fri, 26 Dec 2025 08:13:33 PM (IST)Updated Date: Fri, 26 Dec 2025 08:20:49 PM (IST)
सोने व चांदी के ताजा दाम।
- मध्यम वर्ग की पहुंच से दूर होती कीमती धातुएं
- एक दिन में चांदी में 12 हजार का उछाल आया
- यह एक दिन में सबसे बड़ी तेजी बताई जा रही है
नईदुनिया प्रतिनिधि,इंदौर। विदेशी बाजार में रिकार्ड तोड़ तेजी के कारण भारतीय बाजारों में भी चांदी के दाम से लगातार उछल रहे है। शुक्रवार को एक दिन में चांदी में 12 हजार रुपये का उछाल आया। यह एक दिन में सबसे बड़ी तेजी बताई जा रही है। इसके साथ ही इंदौर सराफा में चांदी चौरसा 2,33,000 रुपये प्रति किलो के नए रिकार्ड स्तर पर पहुंच गई। गुरुवार को चांदी के दाम 221000 रुपये पर बंद हुए थे।
- वहीं कामेक्स पर चांदी वायदा 215 सेंट उछलकर 73.96 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार करती देखी गई। कामेक्स सोना वायदा 44 डालर उछलकर 4509 डालर प्रति औंस पर कारोबार करता देखा गया। इसके चलते इंदौर मार्केट में सोना केडबरी भी 1900 रुपये उछलकर 142000 रुपये प्रति दस ग्राम के नए रिकार्ड दामों पर पहुंच गया।
यूएस फेडरल रिज़र्व द्वारा मौद्रिक ढील की उम्मीदों और बढ़े हुए भू-राजनीतिक जोखिमों से सोने को सपोर्ट मिला रहा। तीसरी तिमाही में यूएस की आर्थिक वृद्धि मज़बूत बनी रही, जीडीपी तेज़ी से बढ़ी, जबकि लेबर मार्केट के इंडिकेटर्स में धीरे-धीरे नरमी दिखती रही।
फेड अधिकारियों के बीच पालिसी को लेकर अलग-अलग विचारों के बावजूद, बाज़ार अभी भी 2026 में दो रेट कट की उम्मीद कर रहे हैं क्योंकि महंगाई कम हो रही है और रोज़गार की स्थिति नरम हो रही है। वेनेज़ुएला से जुड़े भू-राजनीतिक तनाव, खासकर तेल टैंकरों को ब्लाक करने के यूएस के कदमों ने कमोडिटी बाज़ारों में सेफ-हेवन डिमांड को मज़बूत किया है।
- सोने ने इस साल अब तक लगभग 70 प्रतिशत बढ़त हासिल की है।
- इससे यह 1979 के बाद से अपने सबसे अच्छे सालाना प्रदर्शन की ओर बढ़ रहा है।
- इसे सेंट्रल बैंक की लगातार खरीदारी और लगातार ईटीएफ इनफ्लो से सपोर्ट मिला है।
- ऊंची कीमतों पर फिजिकल मार्केट में डिमांड कम रही।
- भारत में डिस्काउंट एक महीने से ज़्यादा के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया।
- डीलर्स प्रति औंस 37 डालर तक का डिस्काउंट दे रहे थे।
- जबकि चीन में डिस्काउंट 64 डालर प्रति औंस तक पहुंच गया।
- जो पांच साल से ज़्यादा समय में सबसे ज़्यादा है।
कामेक्स वायदा
सोना वायदा बढ़कर 4509 डॉलर तक जाने के बाद ऊपर में 4530 डालर और नीचे में 4465 डालर प्रति औंस और चांदी 73.96 डालर तक जाने के बाद ऊपर में 75.60 डालर और नीचे में 70.87 डालर प्रति औंस पर कारोबार करती देखी गई।
इंदौर के बंद भाव
- सोना केडबरी रवा नकद में 142000 सोना आरटीजीएस में 137400 (जीएसटी अतिरिक्त), सोना 22 कैरेट 125900 रुपये प्रति दस ग्राम (जीएसटी अतिरिक्त) है। गुरुवार को सोना 140100 रुपये पर बंद हुआ।
- चांदी चौरसा 233000, चांदी आरटीजीएस 233000 चांदी टंच 233000 रुपये प्रति किलो और चांदी सिक्का 2400 रु. प्रति नग बिका। गुरुवार को चांदी 221000 रु. पर बंद हुई थी।