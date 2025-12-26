चांदी 2 लाख 33 हजार के रिकाॅर्ड दाम पर, एक दिन में 12 हजार का उछाल

नईदुनिया प्रतिनिधि,इंदौर। विदेशी बाजार में रिकार्ड तोड़ तेजी के कारण भारतीय बाजारों में भी चांदी के दाम से लगातार उछल रहे है। शुक्रवार को एक दिन में चांदी में 12 हजार रुपये का उछाल आया। यह एक दिन में सबसे बड़ी तेजी बताई जा रही है। इसके साथ ही इंदौर सराफा में चांदी चौरसा 2,33,000 रुपये प्रति किलो के नए रिकार्ड स्तर पर पहुंच गई। गुरुवार को चांदी के दाम 221000 रुपये पर बंद हुए थे।