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Stock Market Today: सेंसेक्स में हरियाली, निफ्टी में कंगाली, जानिए आज बाजार में क्या हुआ?

आज शेयर बाजार सुस्ती के साथ शुरू हुआ है। सेंसेक्स ऊपर चढ़ा जबकि निफ्टी की चाल कमजोर रही आइये जानते है सेंसेक्स निफ्टी किस पर कारोबार कर रहा है।

By Shailly AryaEdited By: Shailly Arya
Publish Date: Wed, 30 Sep 2026 10:03:10 AM (IST)Updated Date: Wed, 30 Sep 2026 10:03:10 AM (IST)
Stock Market Today: सेंसेक्स में हरियाली, निफ्टी में कंगाली, जानिए आज बाजार में क्या हुआ?
Stock Market Today

HighLights

  1. आज शेयर बाजार सुस्ती के साथ शुरू हुआ
  2. सेंसेक्स ने संभाली कमान, लेकिन निफ्टी के टूटने से निवेशकों में असमंजस
  3. गिफ्ट निफ्टी के क्या है संकेत

बिजनेस डेस्क। सेंसेक्स 209 अंक ऊपर चढ़कर 72738 पर पहुंच गया है। सेंसेक्स को इस लेवल तक पहुंचाने में

टीसीएस, टेक महिंद्रा, इंडिगो, एचीएलटेक का हाथ हैं।

  • टीसीएस करीब 2.33% चढ़ गया है।

  • टेक महिंद्रा 1.80% चढ़ गया है।

  • इंडिगो 1.60% चढ़ गया है।

  • एचीएलटेक 1.60% चढ़ गया है।

निफ्टी भी 22665 पर खुलकर 22728 तक पहुंचा और फिर 9 अंक नीचे 22707 पर आ गया। फिलहाल निफ्टी की चाल कमजोर है और 15 अंक नीचे 22699 पर हैं।

कल कैसा था मार्केट

कल 29 सितंबर को भारतीय शेयर बाजार में लगातार दूसरे कारोबारी सत्र में गिरावट रही। निफ्टी 50 करीब 0.42 फीसदी गिरकर 22,683 पर बंद हुआ था। जबकि सेंसेक्स 0.40 फीसदी की गिरावट के साथ 72,480 के आसपास रहा। इसके अलावा मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों में भी बिकवाली देखने को मिली।

गिफ्ट निफ्टी के क्या है संकेत

गिफ्ट निफ्टी की मानें तो घरेलू बाजार में हल्की कमजोरी के साथ शुरुआत के संकेत मिल रहे हैं। हालांकि, एशियाई बाजारों में शुरुआती तेजी से भारतीय बाजार को कुछ सपोर्ट मिल सकता है। फिलहाल निवेशकों की नजर कच्चे तेल की कीमतों, वैश्विक बॉन्ड यील्ड और विदेशी बाजारों के संकेतों पर रहेगी।