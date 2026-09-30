Stock Market Today: सेंसेक्स में हरियाली, निफ्टी में कंगाली, जानिए आज बाजार में क्या हुआ?

बिजनेस डेस्क। सेंसेक्स 209 अंक ऊपर चढ़कर 72738 पर पहुंच गया है। सेंसेक्स को इस लेवल तक पहुंचाने में

टीसीएस, टेक महिंद्रा, इंडिगो, एचीएलटेक का हाथ हैं।

टीसीएस करीब 2.33% चढ़ गया है।

टेक महिंद्रा 1.80% चढ़ गया है।

इंडिगो 1.60% चढ़ गया है।

एचीएलटेक 1.60% चढ़ गया है।

निफ्टी भी 22665 पर खुलकर 22728 तक पहुंचा और फिर 9 अंक नीचे 22707 पर आ गया। फिलहाल निफ्टी की चाल कमजोर है और 15 अंक नीचे 22699 पर हैं।

कल कैसा था मार्केट

कल 29 सितंबर को भारतीय शेयर बाजार में लगातार दूसरे कारोबारी सत्र में गिरावट रही। निफ्टी 50 करीब 0.42 फीसदी गिरकर 22,683 पर बंद हुआ था। जबकि सेंसेक्स 0.40 फीसदी की गिरावट के साथ 72,480 के आसपास रहा। इसके अलावा मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों में भी बिकवाली देखने को मिली।