    टाटा नेक्सॉन जीएसटी दर: टाटा की सबसे ज्यादा बिकने वाली नेक्सॉन की कीमत में अधिकतम 1.55 लाख रुपये तक की कमी हो सकती है, जबकि टियागो के संभावित खरीदार 75,000 रुपये तक की कीमत में गिरावट का लाभ उठा सकते हैं।

    By Digital Desk
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Fri, 05 Sep 2025 09:35:55 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 05 Sep 2025 09:58:51 PM (IST)
    GST में सुधार के बाद टाटा नेक्सॉन, हैरियर, पंच की कीमतों में 1.55 लाख रुपये तक की गिरावट
    टाटा मोटर्स की कारों की कीमतें घटीं।

    टेक्‍नोलॉजी डेस्‍क। टाटा मोटर्स ने 22 सितंबर से अपनी पूरी आईसीई (इंटरनल कम्बशन इंजन) लाइनअप में कीमतों में कमी करने की योजना की घोषणा की है, जिस दिन संशोधित जीएसटी दरें लागू होंगी। यह फैसला सरकार द्वारा अगली पीढ़ी के सुधारों को मंजूरी देने के बाद आया है, जिससे 5 और 18 प्रतिशत के दो-स्लैब ढांचे का मार्ग प्रशस्त हुआ है।

    इसके साथ, टाटा की कारों और एसयूवी की रेंज, जिसमें नेक्सॉन, टियागो, हैरियर और कर्व शामिल हैं, की कीमतों में 1.55 लाख रुपये तक की कमी देखी जा सकती है, जिससे वे 'सभी सेगमेंट में और भी अधिक सुलभ' हो जाएंगी। संदर्भ के लिए, टाटा वर्तमान में पेट्रोल से चलने वाली नेक्सॉन को 8 लाख रुपये की शुरुआती कीमत पर बेचती है, जबकि डीजल संस्करण 10 लाख रुपये से शुरू होता है।

    टियागो की कीमत 5 लाख रुपये से 8.55 लाख रुपये के बीच है। सभी कीमतें एक्स-शोरूम हैं। यहाँ एक तालिका दी गई है जिसमें टाटा कारों और एसयूवी पर संभावित मूल्य में कमी को सूचीबद्ध किया गया है: मॉडल, मूल्य में कमी की मात्रा, टियागो, 75,000 रुपये तक, टिगोर, 80,000 रुपये तक, अल्ट्रोज़, 1.10 लाख रुपये तक,

    पंच, 85,000 रुपये तक, नेक्सॉन, 1.55 लाख रुपये तक, कर्व, 65,000 रुपये तक, हैरियर, 1.40 लाख रुपये तक, सफारी, 1.45 लाख रुपये तक। ध्यान दें कि कार/एसयूवी की सटीक कीमत वेरिएंट, क्षेत्र और उपलब्धता के आधार पर भिन्न हो सकती है। कृपया अपने नजदीकी अधिकृत डीलरशिप के माध्यम से अपने पसंदीदा टाटा कार/एसयूवी मॉडल की वास्तविक लागत की पुष्टि करें।

    त्योहारी सीजन के दौरान मजबूत मांग को देखते हुए, टाटा ने ग्राहकों से त्योहारी अवधि के दौरान डिलीवरी के लिए अपने पसंदीदा वाहन को जल्दी बुक करने का आग्रह किया है। टाटा मोटर्स के प्रबंध निदेशक शैलेश चंद्रा ने कहा, '22 सितंबर 2025 से प्रभावी यात्री वाहनों पर जीएसटी में कमी एक प्रगतिशील और सामयिक निर्णय है जो पूरे भारत में लाखों लोगों के लिए व्यक्तिगत गतिशीलता को और अधिक सुलभ बनाएगा।'

    माननीय प्रधान मंत्री के दृष्टिकोण, माननीय वित्त मंत्री के इरादे और हमारे ग्राहक प्रथम दर्शन के अनुरूप, टाटा मोटर्स जीएसटी में कमी का पूरा लाभ अपने ग्राहकों को देकर इस सुधार के इरादे और भावना का पूरी तरह से सम्मान करेगी। यह कारों और एसयूवी की हमारी लोकप्रिय रेंज को सभी सेगमेंट में और भी अधिक सुलभ बनाएगा, जिससे पहली बार खरीदारों को सक्षम बनाया जा सकेगा और ग्राहकों के व्यापक वर्ग के लिए नए युग की गतिशीलता की ओर बदलाव को गति मिलेगी।

