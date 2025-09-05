GST में सुधार के बाद टाटा नेक्सॉन, हैरियर, पंच की कीमतों में 1.55 लाख रुपये तक की गिरावट

टेक्‍नोलॉजी डेस्‍क। टाटा मोटर्स ने 22 सितंबर से अपनी पूरी आईसीई (इंटरनल कम्बशन इंजन) लाइनअप में कीमतों में कमी करने की योजना की घोषणा की है, जिस दिन संशोधित जीएसटी दरें लागू होंगी। यह फैसला सरकार द्वारा अगली पीढ़ी के सुधारों को मंजूरी देने के बाद आया है, जिससे 5 और 18 प्रतिशत के दो-स्लैब ढांचे का मार्ग प्रशस्त हुआ है।

इसके साथ, टाटा की कारों और एसयूवी की रेंज, जिसमें नेक्सॉन, टियागो, हैरियर और कर्व शामिल हैं, की कीमतों में 1.55 लाख रुपये तक की कमी देखी जा सकती है, जिससे वे 'सभी सेगमेंट में और भी अधिक सुलभ' हो जाएंगी। संदर्भ के लिए, टाटा वर्तमान में पेट्रोल से चलने वाली नेक्सॉन को 8 लाख रुपये की शुरुआती कीमत पर बेचती है, जबकि डीजल संस्करण 10 लाख रुपये से शुरू होता है।

टियागो की कीमत 5 लाख रुपये से 8.55 लाख रुपये के बीच है। सभी कीमतें एक्स-शोरूम हैं। यहाँ एक तालिका दी गई है जिसमें टाटा कारों और एसयूवी पर संभावित मूल्य में कमी को सूचीबद्ध किया गया है: मॉडल, मूल्य में कमी की मात्रा, टियागो, 75,000 रुपये तक, टिगोर, 80,000 रुपये तक, अल्ट्रोज़, 1.10 लाख रुपये तक, पंच, 85,000 रुपये तक, नेक्सॉन, 1.55 लाख रुपये तक, कर्व, 65,000 रुपये तक, हैरियर, 1.40 लाख रुपये तक, सफारी, 1.45 लाख रुपये तक। ध्यान दें कि कार/एसयूवी की सटीक कीमत वेरिएंट, क्षेत्र और उपलब्धता के आधार पर भिन्न हो सकती है। कृपया अपने नजदीकी अधिकृत डीलरशिप के माध्यम से अपने पसंदीदा टाटा कार/एसयूवी मॉडल की वास्तविक लागत की पुष्टि करें।