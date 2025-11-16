टेनेको क्लीन एयर इंडिया लिमिटेड IPO को मिला जोरदार रिस्पॉन्स, GMP में भी जबरदस्त उछाल

बिजनेस डेस्क। टेनेको क्लीन एयर इंडिया लिमिटेड के आईपीओ ने निवेशकों के बीच जबरदस्त उत्साह पैदा किया है। 12 से 14 नवंबर तक खुले इस आईपीओ पर निवेशकों ने 61 गुना से अधिक बोलियां लगाईं, जिससे इसकी लिस्टिंग को लेकर बाजार में सकारात्मक माहौल बन गया है। अब निवेशक 19 नवंबर 2025 को होने वाली लिस्टिंग का इंतजार कर रहे हैं।

GMP में 31% का उछाल ग्रे मार्केट में टेनेको क्लीन एयर इंडिया के शेयरों का प्रदर्शन बेहद मजबूत रहा है। शेयर 31% प्रीमियम यानी 123 रुपये ऊपर कारोबार कर रहे हैं।

आईपीओ का इश्यू प्राइस 397 रुपये था, जबकि GMP के अनुसार इसकी संभावित लिस्टिंग 520 रुपये पर हो सकती है। यानी निवेशकों को लिस्टिंग के दिन लगभग 31% तक मुनाफा मिल सकता है। 19 नवंबर को BSE और NSE पर लिस्टिंग टेनेको क्लीन एयर इंडिया के शेयर 19 नवंबर 2025 को दोनों प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज—BSE और NSE पर लिस्ट होंगे। निवेशकों के लिए यह दिन बेहद अहम रहेगा। आईपीओ सब्सक्रिप्शन: QIB और NII का जोरदार रुझान आंकड़ों के मुताबिक आईपीओ को दूसरे दिन 2.93 गुना सब्सक्रिप्शन मिला। क्यूआईबी से 2.34 गुना

एनआईआई से 7.18 गुना

रिटेल निवेशकों से 1.44 गुना बोलियां मिलीं। OFS के जरिए जुटाई गई पूरी राशि 3,600 करोड़ रुपये के इस आईपीओ में कोई फ्रेश इश्यू नहीं था। पूरा ऑफर-फॉर-सेल (OFS) था जिसमें प्रमोटर टेनेको मॉरीशस होल्डिंग्स लिमिटेड की ओर से 9.07 करोड़ शेयर बेचे गए। यानी जुटाई गई रकम कंपनी को नहीं बल्कि शेयरहोल्डर्स के पास जाएगी।