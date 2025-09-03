टेस्ला की कार का खराब प्रदर्शन, भारत में केवल 600 बुकिंग मिलीं; देखें फीचर्स और कीमत देखें

बिजनेस डेस्क। अमेरिकी इलेक्ट्रिक कार निर्माता टेस्ला ने 15 जुलाई 2025 को भारत में अपनी पहली कार टेस्ला मॉडल Y लॉन्च की और मुंबई में पहला शोरूम खोला। हालांकि, कंपनी को उम्मीद के मुताबिक प्रतिक्रिया नहीं मिल पा रही है।

टेस्ला ने अब तक केवल 600 बुकिंग दर्ज की हैं। कंपनी को कहीं ज्यादा मांग की उम्मीद थी। इन बुकिंग्स की 2025 से डिलीवरी शुरू होगी। इसमें दिल्ली, गुरुग्राम, पुणे और मुंबई के ग्राहकों को प्राथमिकता दी जाएगी।

टेस्ला की कार में क्या है खास

टेस्ला मॉडल Y में 15.4 इंच का टचस्क्रीन दिया गया है, जो लगभग सभी कंट्रोल्स को ऑपरेट करता है। इसमें पैनोरमिक ग्लास सनरूफ और इलेक्ट्रिकल लिफ्टगेट भी मौजूद है। सुरक्षा और सुविधा बढ़ाने के लिए इसमें एडवांस्ड ADAS फीचर्स जैसे ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर और लेन कीप असिस्ट दिए गए हैं। रेंज की बात करें तो स्टैंडर्ड वेरिएंट 500 किलोमीटर तक और लॉन्ग-रेंज वेरिएंट 622 किलोमीटर तक की रेंज प्रदान करता है।