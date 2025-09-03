मेरी खबरें
    टेस्ला की कार का खराब प्रदर्शन, भारत में केवल 600 बुकिंग मिलीं; देखें फीचर्स और कीमत देखें

    अमेरिकी कंपनी टेस्ला ने भारत में मॉडल Y लॉन्च किया, लेकिन उम्मीद के मुताबिक मांग नहीं मिली। केवल 600 बुकिंग हुई हैं। सितंबर से डिलीवरी शुरू होगी। कार में 15.4 इंच टचस्क्रीन, पैनोरमिक सनरूफ और एडवांस्ड ADAS फीचर्स हैं। कीमत 59.89 लाख से 67.89 लाख रुपये तक है।

    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Wed, 03 Sep 2025 02:59:29 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 03 Sep 2025 02:59:29 PM (IST)
    टेस्ला का निराशाजनक प्रदर्शन। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. टेस्ला मॉडल Y भारत में 15 जुलाई को लॉन्च।
    2. अब तक केवल 600 बुकिंग दर्ज, अपेक्षा से कम।
    3. सितंबर 2025 से डिलीवरी, बड़े शहरों को प्राथमिकता।

    बिजनेस डेस्क। अमेरिकी इलेक्ट्रिक कार निर्माता टेस्ला ने 15 जुलाई 2025 को भारत में अपनी पहली कार टेस्ला मॉडल Y लॉन्च की और मुंबई में पहला शोरूम खोला। हालांकि, कंपनी को उम्मीद के मुताबिक प्रतिक्रिया नहीं मिल पा रही है।

    टेस्ला ने अब तक केवल 600 बुकिंग दर्ज की हैं। कंपनी को कहीं ज्यादा मांग की उम्मीद थी। इन बुकिंग्स की 2025 से डिलीवरी शुरू होगी। इसमें दिल्ली, गुरुग्राम, पुणे और मुंबई के ग्राहकों को प्राथमिकता दी जाएगी।

    टेस्ला की कार में क्या है खास

    टेस्ला मॉडल Y में 15.4 इंच का टचस्क्रीन दिया गया है, जो लगभग सभी कंट्रोल्स को ऑपरेट करता है। इसमें पैनोरमिक ग्लास सनरूफ और इलेक्ट्रिकल लिफ्टगेट भी मौजूद है। सुरक्षा और सुविधा बढ़ाने के लिए इसमें एडवांस्ड ADAS फीचर्स जैसे ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर और लेन कीप असिस्ट दिए गए हैं। रेंज की बात करें तो स्टैंडर्ड वेरिएंट 500 किलोमीटर तक और लॉन्ग-रेंज वेरिएंट 622 किलोमीटर तक की रेंज प्रदान करता है।

    टेस्ला के Y मॉडल की कीमत 60 लाख तक

    भारत में मॉडल Y को स्टैंडर्ड रियर-व्हील ड्राइव और लॉन्ग-रेंज रियर-व्हील ड्राइव दो वेरिएंट्स में पेश किया गया है। दोनों वेरिएंट्स में 62.5 kWh का बैटरी पैक इस्तेमाल हुआ है। कीमत की बात करें तो स्टैंडर्ड वेरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत 59.89 लाख रुपये है, जबकि लॉन्ग-रेंज मॉडल की कीमत 67.89 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है।

