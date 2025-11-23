पूरे भारत को सबसे अधिक गाजर खिलाते हैं ये 5 राज्य, MP का नाम लिस्ट में... नंबर 1 पर कौन?

डिजिटल डेस्क। सर्दियां शुरू होते ही सब्जी बाजारों में गाजर की आमद बढ़ जाती है। भारत में गाजर का उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है और खासकर उत्तर भारत में इसकी खपत काफी अधिक रहती है। गाजर का हलवा सर्दियों की लोकप्रिय डिश होने के कारण इसकी मांग भी तेजी से बढ़ जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि देश में सबसे ज्यादा गाजर किस राज्य में पैदा (Carrot Production in India) होती है? आइए जानते हैं।
राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (एनएचबी) के आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2023-24 में पूरे देश में सबसे अधिक गाजर का उत्पादन पंजाब में हुआ। पंजाब ने 596.74 टन उत्पादन के साथ देश के कुल उत्पादन का 21.49% हिस्सा अपने नाम किया। यह आंकड़ा अन्य सभी राज्यों से काफी आगे है।
देशभर में वित्त वर्ष 2023-24 में कुल 2,776.35 टन गाजर का उत्पादन हुआ, जो 2700 टन से अधिक है। यह आंकड़ा दर्शाता है कि भारत गाजर उत्पादन में आत्मनिर्भर है।
भारत ताजी और प्रोसेस्ड गाजर कई देशों को निर्यात करता है। ताजी गाजर के प्रमुख आयातक संयुक्त अरब अमीरात, कनाडा और सऊदी अरब हैं, जबकि डिहाइड्रेटेड गाजर के लिए अमेरिका बड़ा बाजार है। इसके अलावा नेपाल, मेक्सिको, मलेशिया और वियतनाम भी भारतीय गाजर खरीदते हैं।