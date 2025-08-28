TVS Orbiter Electric Scooter भारत में 99,900 रुपये में लॉन्च, जानें रेंज, फीचर्स और परफॉर्मेंस

टीवीएस ऑर्बिटर को भारत में 99,900 रुपये (एक्स-शोरूम) में लॉन्च किया गया है। जैसा कि अनुमान लगाया गया था, ऑर्बिटर लॉन्च के बाद ब्रांड का सबसे किफायती इलेक्ट्रिक स्कूटर बन गया है। ब्रांड ने स्कूटर में फीचर्स और कनेक्टिविटी के मामले में कुछ महत्वपूर्ण प्रगति की है। आइए एक नजर डालते हैं नए लॉन्च हुए टीवीएस ऑर्बिटर की रेंज और अन्य प्रमुख विवरणों पर।

टीवीएस ऑर्बिटर: रेंज और फीचर्स ब्रांड ने अभी तक ऑर्बिटर में इस्तेमाल की गई बैटरी की तकनीकी जानकारी का खुलासा नहीं किया है। हालांकि एक बार पूरी तरह चार्ज होने पर इसकी दावाकृत IDC रेंज 158 किलोमीटर तक है। टीवीएस लाइनअप में सबसे किफायती इलेक्ट्रिक स्कूटर क्रिस्टल एलईडी हेडलैंप, आगे और पीछे कॉम्बिनेशन लाइट डीआरएल, एक यूएसबी चार्जिंग पोर्ट, क्रूज कंट्रोल, रिवर्स पार्किंग असिस्ट और बहुत कुछ से लैस है।

टीवीएस के ऑर्बिटर में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, इनकमिंग कॉल अलर्ट, टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन और डिस्टेंस टू एम्प्टी के साथ पूरी तरह से डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी मिलता है। टीवीएस का इलेक्ट्रिक स्कूटर टीवीएस मोबाइल ऐप के माध्यम से कनेक्टेड फीचर्स भी प्रदान करता है। स्कूटर में ऑटोमेटेड हिल होल्ड असिस्ट, ऑटोमेटिक मोटर कटऑफ और राइडर की सुरक्षा बढ़ाने के लिए स्कूटर के गिरने पर कई अन्य सुविधाएँ भी मिलती हैं। टीवीएस ऑर्बिटर: पार्ट्स और सुविधा स्कूटर में एक सिंगल-पीस सीट मिलती है, जिसकी लंबाई 845 मिमी है, और इसमें पीछे की तरफ एक ग्रैब रेल भी है। नए लॉन्च किए गए टीवीएस ऑर्बिटर में आगे की तरफ 14 इंच का पहिया और पीछे की तरफ 12 इंच का पहिया है।