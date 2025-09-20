H-1B फीस विवाद के बीच भारतीयों की नई पसंद: जानें UAE Golden Visa और Trump Gold Card का अंतर

बिजनेस डेस्क: अमेरिका की ओर से H-1B वीजा पर 88 लाख रुपये की सालाना फीस लागू करने के बाद भारतीय निवेशक और प्रोफेशनल्स नए विकल्प तलाश रहे हैं। इसी क्रम में UAE Golden Visa और हाल ही में शुरू किया गया Trump Gold Card चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। सवाल यह है कि भारतीयों के लिए इनमें से कौन सा विकल्प ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। आइए दोनों को विस्तार से समझते हैं।

5 सवालों में समझें Trump Gold Card

1. ट्रंप गोल्ड कार्ड क्या है?

19 सितंबर 2025 को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे लॉन्च किया। यह विदेशी निवेशकों, उद्यमियों और कॉरपोरेट्स को वित्तीय योगदान के बदले अमेरिकी निवास प्रदान करता है।

2. Trump Gold Card के लिए कौन कर सकता है आवेदन?

व्यक्तिगत आवेदक को कम से कम 10 लाख डॉलर का योगदान करना होगा।

कंपनियां कर्मचारियों को प्रायोजित कर सकती हैं, जिसमें प्रति व्यक्ति 20 लाख डॉलर का दान शामिल होगा।

3. अन्य संस्करण भी उपलब्ध हैं?

हां, प्लैटिनम कार्ड जिसकी कीमत 50 लाख डॉलर है। यह धारकों को विदेशी आय पर कर से मुक्त रहते हुए सालाना 270 दिन अमेरिका में रहने की अनुमति देता है।

4. आवेदन प्रक्रिया कैसे होगी?

वाणिज्य, विदेश और गृह सुरक्षा मंत्री आवेदनों की समीक्षा करेंगे। पृष्ठभूमि जांच और \$15,000 सत्यापन शुल्क अनिवार्य होगा।

5. कब से शुरू होगा?

19 सितंबर 2025 से 90 दिनों के भीतर कार्यक्रम लागू होगा। वाणिज्य विभाग आवेदन की अंतिम तिथियां घोषित करेगा।

UAE Golden Visa को 5 सवालों में समझें

1. यह क्या है?

UAE Golden Visa एक दीर्घकालिक निवास परमिट है, जिससे विदेशी निवेशक, उद्यमी, वैज्ञानिक, शिक्षक, छात्र और प्रतिभाशाली प्रोफेशनल्स दुबई या अन्य अमीरात में रह सकते हैं।

2. कौन कर सकता है आवेदन?

निवेशक

उद्यमी

वैज्ञानिक, शिक्षक, डॉक्टर

विशिष्ट प्रतिभाएं और उत्कृष्ट छात्र

फ्रंटलाइन हीरोज़ और मानवतावादी पायनियर्स

3. न्यूनतम आवश्यकताएं क्या हैं?

निवेशकों को कम से कम 2 मिलियन दिरहम (550,000 अमेरिकी डॉलर) निवेश करना होगा।

उद्यमियों के पास सफल बिज़नेस और न्यूनतम 2 मिलियन दिरहम का निवेश होना चाहिए।

प्रतिभाशाली व्यक्तियों को मान्यता प्राप्त संगठनों से समर्थन की आवश्यकता होती है।

4. अतिरिक्त शर्तें?

निवेश कम से कम 3 साल तक बनाए रखना होगा।

ऋण पर निर्भरता नहीं होनी चाहिए।

बिज़नेस पार्टनर शामिल किए जा सकते हैं, बशर्ते प्रत्येक AED 2,000,000 का योगदान करे।

5. फायदे क्या हैं?

नियोक्ता प्रायोजन की आवश्यकता नहीं।

परिवार के सभी सदस्य शामिल किए जा सकते हैं।

स्वास्थ्य, शिक्षा और सरकारी सुविधाएं उपलब्ध।

133 देशों में वीज़ा-मुक्त यात्रा।

UAE के बाहर लंबे समय तक रहकर भी वीजा वैध रहता है।

यह भी पढ़ें- H1-B Visa फीस में रिकॉर्ड बढ़ोतरी, Donald Trump का बड़ा फैसला... भारतीय कर्मचारियों पर पड़ेगा गहरा असर