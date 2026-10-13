UPI MDR: त्योहारी सीजन में दुकानदारों की बल्ले-बल्ले, यूपीआई एमडीआर लागू होने की तारीख बढ़ी

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। त्योहारी सीजन में दुकानदारों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। 15 अक्टूबर 2026 से लागू होने वाले यूपीआई मर्चेंट डिस्काउंट रेट का इस्तेमाल करने वाले व्यापारियों के लिए एक राहत की खबर सामने आई है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, यूपीआई लेनदेन पर लगने वाले मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) की डेडलाइन को 15 अक्टूबर से बढ़ाकर अब 1 जनवरी 2027 कर दिया गया है। बता दें कि केंद्र सरकार ने 2000 रुपये से ज्यादा के यूपीआई लेनदेन पर 0.40% का मर्चेंट डिस्काउंट रेट तय किया है जो 15 अक्टूबर से लागू होने वाला था। लेकिन अब सरकार ने फेस्टिव सीजन में बड़ी राहत देने का ऐलान किया है।