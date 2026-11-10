घर के उपकरण खरीदना हुआ महंगा, Whirlpool ने फ्रिज, एसी और वॉशिंग मशीन के दाम बढ़ाए

बिजनेस डेस्क। अगर आप अपने घर के लिए नया फ्रिज, एयर कंडीशनर (AC) या वॉशिंग मशीन खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो अब आपका घरेलू बजट थोड़ा बढ़ सकता है। भारत में प्रमुख होम अप्लायंसेज निर्माता कंपनी वर्पूल ऑफ इंडिया ने अपने सभी उत्पादों की कीमतों में करीब 5 फीसदी तक की बढ़ोतरी कर दी है।

क्यों महंगी हुईं घरेलू उपयोग की चीजें?

कंपनी के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव और कच्चे तेल के दामों में उछाल ने लागत पर गहरा असर डाला है।

कच्चे माल की महंगाई: कॉपर, स्टील और एल्युमिनियम जैसी आवश्यक कमोडिटी की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है।

रुपये में कमजोरी: डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये में आई गिरावट से आयातित कलपुर्जों की लागत बढ़ गई है।

नए एनर्जी नियम: रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर के लिए लागू नए एनर्जी मानकों के कारण उत्पादन लागत में इजाफा हुआ है।

प्रीमियम सेगमेंट में निवेश: लक्जरी और प्रीमियम उत्पाद श्रृंखला तैयार करने पर किए गए निवेश से भी कंपनी के मुनाफे के मार्जिन पर दबाव देखा गया है।

सितंबर तिमाही में रेवेन्यू 14% बढ़ा

कीमतों में इस बढ़ोतरी के बीच वर्पूल ऑफ इंडिया ने सितंबर तिमाही में बेहतर कारोबारी प्रदर्शन दर्ज किया है। कंपनी का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू 14 फीसदी की बढ़त के साथ 1,873 करोड़ रुपये पर पहुंच गया है। इसके साथ ही कंपनी का कंसोलिडेटेड EBITDA 40 करोड़ रुपये और प्रॉफिट बिफोर टैक्स (PBT) 34 करोड़ रुपये दर्ज किया गया है।