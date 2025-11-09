Zudio से Westside और Taneira तक, TATA के ये 5 फैशन ब्रांड भारतीय बाजार में मचा रहे धमाल

मेरी खबरें
    भारत के फैशन उद्योग में टाटा समूह (Tata Group) ने अपनी विविध पेशकशों के जरिए एक मजबूत पहचान बनाई है। वेस्टसाइड (Westside) और ज़ूडियो (Zudio) जैसे ब्रांड जहां आम उपभोक्ताओं के बीच लोकप्रिय हैं, वहीं टाटा क्लिक लग्जरी और तनेरा जैसे प्लेटफ़ॉर्म प्रीमियम और पारंपरिक फैशन का प्रतिनिधित्व करते हैं।

    बिजनेस डेस्क: अगर आप फैशन के शौकीन हैं, तो आपने टाटा समूह के ब्रांड वेस्टसाइड (Westside) और ज़ूडियो (Zudio) का नाम जरूर सुना होगा। टाटा समूह ने अपने रिटेल सेक्टर के माध्यम से भारतीय फैशन मार्केट में मजबूत पकड़ बना ली है। वेस्टसाइड, ज़ूडियो, तनेरा, टाटा क्लिक लग्जरी और लैंडमार्क ग्रुप ब्रांड्स जैसे नाम फैशन जगत में टाटा की प्रभावशाली उपस्थिति का प्रमाण हैं।

    टाटा की खुदरा शाखा ट्रेंट लिमिटेड (Trent Limited) के अंतर्गत वेस्टसाइड और ज़ूडियो जैसे लोकप्रिय ब्रांड काम करते हैं। हाल ही में, ट्रेंट लिमिटेड ने वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही (Trent Q2 Result FY26) में 451 करोड़ रुपये का स्टैंडअलोन नेट प्रॉफिट दर्ज किया है, जो कंपनी की मजबूत बाजार स्थिति को दर्शाता है।


    1. वेस्टसाइड (Westside):

    वेस्टसाइड टाटा समूह का प्रमुख फैशन रिटेल ब्रांड है, जो पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए कपड़े, जूते और एक्सेसरीज़ प्रदान करता है। यह अपने निजी लेबल्स जैसे ज़ुबा, नुऑन, वार्डरोब, उत्सा, वेस और ज़ूडियो के लिए जाना जाता है, जो विविध फैशन स्टाइल्स को किफायती दामों पर उपलब्ध कराते हैं।

    2. ज़ूडियो (Zudio):

    ज़ूडियो टाटा का किफायती फास्ट-फ़ैशन ब्रांड है, जो ट्रेंडी कपड़ों को बेहद सस्ती कीमतों पर उपलब्ध कराता है। यह युवाओं और बजट-फ्रेंडली उपभोक्ताओं के बीच तेजी से लोकप्रिय हुआ है और देशभर में अपनी मजबूत रिटेल उपस्थिति बढ़ा रहा है।

    3. टाटा क्लिक (Tata CLiQ):

    टाटा क्लिक एक ऑनलाइन लग्जरी फैशन प्लेटफ़ॉर्म है, जो अरमानी, ह्यूगो बॉस और सत्य पॉल जैसे प्रीमियम ब्रांड्स की बिक्री करता है। यह डिजिटल रिटेल सेक्टर में टाटा का उच्च-स्तरीय योगदान है, जो ग्राहकों को एक परिष्कृत ऑनलाइन शॉपिंग अनुभव प्रदान करता है।

    4. तनेरा (Taneira):

    तनेरा टाटा समूह का एथनिक वियर ब्रांड है, जो भारत की पारंपरिक हस्तनिर्मित साड़ियों जैसे कांजीवरम, बनारसी और चंदेरी के लिए प्रसिद्ध है। यह भारतीय शिल्पकला और विरासत को आधुनिक फैशन से जोड़ने का प्रयास करता है।

    5. लैंडमार्क ग्रुप ब्रांड्स:

    टाटा समूह ने लैंडमार्क ग्रुप के साथ साझेदारी कर भारत में यूनाइटेड कलर्स ऑफ बेनेटन (UCB) और जीएपी (GAP) जैसे अंतरराष्ट्रीय ब्रांड्स का संचालन किया है। यह साझेदारी भारतीय उपभोक्ताओं को वैश्विक फैशन का अनुभव कराती है।

