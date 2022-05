Tax On Cryptocurrency: केंद्र सरकार क्रिप्टोकरेंसी में ट्रेड को जुए और घुड़दौड़ में दांव की तरह मानती है। सरकार ने यह जानकारी बजट में क्रिप्टोकरेंसी पर टैक्स के ऐलान के बाद दी थी। फाइनेंस सेक्रेटरी टीवी सोमनाथन ने एक इंटरव्यू में कहा, 'क्रिप्टो खरीदना या बेचना गैरकानूनी नहीं है। हमनें इसे ऐसे टैक्स फ्रेमवर्क में डाला है।' जिसमें जुए, घोड़ों की रेस और सट्टों में जीती हुई कमाई शामिल है। हम क्रिप्टो कमाई को उसी तरह देखते हैं।

कॉइनबेस दिवालिया होने की स्थिति में

जेरोधा (Zerodha) के कोफाउंडर नितिन कामत ने यूएस के क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज कॉइनबेस ग्लोबल की संभावनाओं के खिलाफ भारतीय निवेशकों को आगाह किया। अमेरिका के सबसे बडे़ क्रिप्टो एक्सचेंज के शेयरों में आईपीओ की लॉन्चिंग के बाद 1 साल में 78% गिरावट आई है। क्रिप्टोकरेंसी ब्रोकरेज ने इस सप्ताह पहली तिमाही के नतीजे जारी किए, जो कमजोर रहे। नितिन कामत ने ट्वीट कर क्रिप्टोकरेंसी मार्केट पर निशाना साधा। कहा कि कॉइनबेस के दिवालिया होने पर ग्राहकों के एसेट्स खतरे में पड़ सकते हैं। कामत ने भारतीय क्रिप्टो निवेशकों को कॉइनबेस में गिरावट को लेकर अलर्ट रहने की सलाह दी है।

Coinbase latest filing: Customer assets could be at risk in case of bankruptcy. Indian crypto investors on exchanges also need to be aware of this. Unlike the stock market where stocks are held in a demat with a depository & have no broker risk, crypto with exchanges carry a risk

— Nithin Kamath (@Nithin0dha) May 11, 2022