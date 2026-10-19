मैनपाट में तीन दिन में वन विभाग के 300 फेंसिंग एंगल चोरी, कटर से काटकर रातों-रात ले गए चोर, संगठित गिरोह पर संदेह

नईदुनिया प्रतिनिधि,अंबिकापुर : छत्तीसगढ़ के प्रमुख पर्यटन स्थल मैनपाट में वन विभाग की संपत्ति अब सुरक्षित नहीं रही। लकड़ी कटाई,वन क्षेत्र में कब्जे की शिकायतों के साथ ही अब चोरों ने दो-तीन दिन के भीतर रोपाखार और नागाडांड़ क्षेत्र में फेंसिंग के लिए लगाए गए करीब 300 लोहे के एंगल पर हाथ साफ कर दिया। चोर रात के अंधेरे में कटर मशीन से एंगल को काटकर ले गए।

सुबह जब वन कर्मचारी गश्त पर पहुंचे तो फेंसिंग के एंगल गायब मिली, तब जाकर चोरी का राजफ़ाश हुआ। फेंसिंग वायर को मौके पर ही छोड़ दिया गया था। सूचना मिलते ही मैनपाट वन विभाग ने पुलिस की मदद से जांच शुरू की।