अंबिकापुर में 15 वर्षीय पहाड़ी कोरवा किशोरी की प्रसव के बाद मौत, घर पर नवजात को दिया था जन्म

नईदुनिया प्रतिनिधि, अंबिकापुर : सरगुजा संभाग में विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरवा समुदाय की 15 वर्षीय किशोरी की प्रसव के बाद उपचार के दौरान मौत हो गई। किशोरी ने घर पर ही एक बेटे को जन्म दिया था। प्रसव के बाद हालत बिगड़ने पर स्वजन उसे मेडिकल कॉलेज अस्पताल अंबिकापुर लेकर आए थे, जहां पांच नवंबर को उसने दम तोड़ दिया। मृतका कोरवा किशोरी लिव इन में रहती थी।

जानकारी के अनुसार मृत किशोरी जशपुर जिले के सन्ना क्षेत्र की रहने वाली थी। कुछ महीने पहले वह बगीचा क्षेत्र के अकईकोना गिद्धा निवासी छोटू नामक युवक के साथ काम करने के लिए उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में गई थी। इसी दौरान दोनों के बीच प्रेम संबंध हो गया और किशोरी गर्भवती हो गई। जानकारी मिलने पर युवक उसे अपने घर ले आया था। सामाजिक रूप से दोनों का विवाह नहीं हुआ था लेकिन दोनों लिव इन में रहते थे।