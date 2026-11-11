अंबिकापुर में 14 नवंबर को लगेगा सिकल सेल-थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों के लिए निश्शुल्क एचएलए जांच शिविर

नईदुनिया प्रतिनिधि, अंबिकापुर: सिकल सेल एवं थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों को बेहतर उपचार और स्थायी इलाज की दिशा में अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से काश फाउंडेशन रायपुर द्वारा 14 नवंबर को अंबिकापुर में निश्शुल्क एचएलए जांच एवं परामर्श शिविर आयोजित किया जाएगा। शिविर सुबह 10 से शाम चार बजे तक महाराजा अग्रसेन भवन, अग्रसेन चौक, खरसिया रोड में लगेगा। इसमें 12 वर्ष तक के बच्चों की लगभग 10 हजार रुपये मूल्य की यह जांच निश्शुल्क की जाएगी।

संस्था के अनुसार, इस जांच के लिए जर्मनी से विशेष किट मंगाई जा रही है। पीड़ित बच्चे के साथ उसके माता-पिता और भाई-बहनों के नमूने लिए जाएंगे। जांच मुंह की लार से होगी, जिसके लिए इंजेक्शन या सुई लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। जांच रिपोर्ट लगभग तीन महीने बाद प्राप्त होगी। एचएलए मिलान के आधार पर बोन मैरो ट्रांसप्लांट की संभावनाओं का आकलन किया जा सकेगा।