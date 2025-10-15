खाने को लेकर शुरू हुआ झगड़ा, गुस्से में छोटे भाई ने चार्जर से बड़े भाई का गला घोंटा

नईदुनिया प्रतिनिधि, अंबिकापुर। सरगुजा जिले के सीतापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत खड़ादोरना गांव में युवक की संदिग्ध मौत हो गई। पिता द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर पुलिस ने मृतक के छोटे भाई को हिरासत में लिया है। आरोप है कि छोटे भाई नीलेश लकड़ा(19) ने मोबाइल चार्जर से गला घोंट अपने बड़े भाई अमोस लकड़ा(20) की हत्या कर दी है।

सीतापुर थाना क्षेत्र के ग्राम खड़ादोरना निवासी रामचरण लकड़ा और उसके दो पुत्र अमोश लकड़ा और निलेश लकड़ा एक साथ रहते थे। रामचरण का बड़ा पुत्र मुंबई में रहता है। उसकी पत्नी की मौत हो गई है। मंगलवार की शाम को रामचरण और बड़ा पुत्र अमोस मजदूरी कर घर लौटे। दोनों ने खाना बनाया। एक साथ दोनों ने भोजन किया और सो गए। रात को छोटा भाई नीलेश घर लौटा। भोजन के नाम पर सिर्फ पका चावल बचा हुआ था। इससे वह नाराज हो गया।

खाने को लेकर हो गया विवाद

दोनों भाइयों के बीच विवाद शुरू हो गया। नाराज छोटे भाई ने मोबाइल के चार्जर से बड़े भाई का गला घोंट दिया। इससे अमोस की मौत हो गई। सुबह घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंचे। मृतक के गले में निशान था। इसे देखकर पुलिस को संदेह हो गया था कि गला दबाकर हत्या की गई है। पुलिस ने निलेश को हिरासत में ले लिया।

पुलिस की अबतक हुई पूछताछ में उसने कहा है कि उसने भाई को नहीं मारा है। जबकि पिता का कहना है कि निलेश ने ही अमोस की हत्या की है। पिता घटना के प्रत्यक्षदर्शी हैं। इस घटना में पिता की भूमिका भी जांच के दायरे में है। बहरहाल पुलिस की जांच चल रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पिता और पुत्र से अलग-अलग पूछताछ में स्थिति और स्पष्ट होगी।अब तक की जांच में छोटे भाई द्वारा ही अपने भाई की हत्या किए जाने का पुख्ता संदेह है।