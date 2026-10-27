छत्तीसगढ़ टूरिज्म अपडेट: रामलला दर्शन योजना के तहत सरगुजा संभाग से विशेष ट्रेन रवाना, यात्रियों में दिखा भारी उत्साह

अंबिकापुर (नईदुनिया प्रतिनिधि): छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी श्री रामलला दर्शन योजना के तहत सरगुजा संभाग के श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। मंगलवार को सरगुजा संभाग के कुल 850 श्रद्धालु भगवान श्रीरामलला के अलौकिक दर्शन के लिए विशेष ट्रेन से अयोध्या धाम के लिए रवाना हुए।

छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल द्वारा संचालित इस योजना के अंतर्गत अंबिकापुर रेलवे स्टेशन से इस आस्था की विशेष ट्रेन को जिला पंचायत सरगुजा की अध्यक्ष निरूपा सिंह एवं अन्य गणमान्य जनप्रतिनिधियों ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सांसद चिंतामणि महाराज ने की तीर्थयात्रियों से मुलाकात: विशेष ट्रेन के प्रस्थान से पूर्व सरगुजा सांसद चिंतामणि महाराज रेलवे स्टेशन पहुंचे और वहां मौजूद सभी तीर्थयात्रियों से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात कर उनका कुशलक्षेम जाना। सांसद ने सभी श्रद्धालुओं को अयोध्या धाम में भगवान श्री रामलला के दर्शन के लिए हार्दिक शुभकामनाएं दीं तथा उनकी सुखद, सुरक्षित एवं मंगलमय यात्रा की कामना की। इस गरिमामयी अवसर पर महापौर मंजूषा भगत, सभापति हरमिंदर सिंह टिन्नी सहित बड़ी संख्या में स्थानीय जनप्रतिनिधि और अधिकारी उपस्थित रहे।